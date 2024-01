Campestre. Partito il 37° Campionato Brianzolo, vincono Bilora e Perego

Cinque prove in programma per il 2024, il primo acuto è lecchese

La 2^ prova sabato 20 gennaio con l’organizzazione dell’Avis Oggiono vicino al centro sportivo

SEREGNO (MB) – Prima prova del 37° Campionato Brianzolo di corsa campestre sabato pomeriggio, hanno gareggiato 164 atleti della categoria dai SM50 in su, 127 atleti dalle Promesse fino ai SM45 e 96 atlete dalle Juniores in avanti.

Cinque prove per il 2024, già corsa la prima prova a Seregno il 13 gennaio, il 20 gennaio si gareggerà nella seconda prova a Oggiono, la terza prova a Agrate Brianza sabato 3 febbraio, la quarta prova sabato 10 febbraio a Monza e la quinta prova sabato 24 febbraio a Carate Brianza.

Vincono i lecchesi Martina Bilora e Davide Perego

Davide Perego con 18’53” (Falchi Lecco) vince su 127 atleti, al secondo posto Michele Bonacina in 18’59” (Avis Oggiono). Nella gara femminile, con 96 atlete, Martina Bilora vince per la nuova società Gs Orecchiella Garfagnana in 12’29”, terza la lecchese Irene Girola (Osa Org Sportiva Alpinisti) in 12’59”.

Tutti i podi di ogni categoria a Seregno