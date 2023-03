Campionati italiani di corsa campestre, l’Atletica Lecco d’argento a staffetta

Lorenzo Forni, Francesco Raineri, Marco Aondio e Mattia Padovani sul secondo gradino del podio

Due i titoli italiani lecchesi nei Master con Carmen Piani e Francesco Bona

GUBBIO – Week-end di gare per il titolo italiano di corsa campestre a Gubbio (Perugia). Sabato pomeriggio le staffette Assolute 4×1 giro (2km), prima al femminile sia alle Assolute (Allievi/Juniores/Promessa/Seniores) e tutte le Master, poi al maschile con i Master.

Molto bene i lecchesi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. A partire sono stati gli Allievi con Lorenzo Forni che passa il testimone a Francesco Raineri che recupera qualche posizioni. Marco Aondio recupera ancora e conclude in terza frazione al 3° posto, Mattia Padovani cambia e si lancia verso il traguardo, alla fine a vincere è il Gal Vertovese in 24’49”, al 2° posto i lecchesi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 25’03” e al terzo posto il Cus Pro Patria Milano in 25’09.

Sono due i titoli lecchesi con due atleti che gareggiano entrambi per il Circolo Minerva. Carmen Piani vince il titolo tra le SF55, al maschile vince Francesco Bona tra i SM35. Al femminile hanno gareggiato 58 società (Assolute/Master), 44 società Assoluti e 43 Master.

Tra i Cadetti, Campionato italiano e per Regioni. Lombardia al 1° posto al maschile, al 3° al femminile e al 2° posto nella Combinata

Al maschile vincono i lombardi con 360 punti, a 352 punti il Piemonte e al terzo posto l’Emilia Romagna con 351 punti. Al femminile a vincere è il Veneto con 376 punti, al secondo posto la Toscana con 338 punti e terza la Lombardia con 325 punti. La Combinata assegnava il titolo nazionale per le regioni: vince il Veneto con 691 punti, al secondo posto la Lombardia con 683 punti e al terzo posto l’Emilia Romagna con 671 punti.

Due lecchesi hanno gareggiato solo individuale. Nelle Cadette, dopo 2km, a vincere è Sofia Isaurica del Veneto in 7’25”, al 48° posto Denise Mascheri in 8’05”. Al maschile dopo 3km vince al Toscano Alessandro Santangelo in 9’34”, al 28° posto Francesco Gianola in 10’29”.

Assolute, cross corto e lungo, Allieve, Juniores e Seniores in gara per lo scudetto di società e per il titolo italiano

Tra le Allieve, 4km, vince Giulia Bernini (Toscana Atl Empoli Missan) in 14’57”, unica lecchese l’introbiese Ilaria Artusi (Bracco Atletica) al 58° posto in 16’55”. Tra gli Allievi, 5km, a vincere è Simon Vittore Borromini (Toscana Atletica Jolly) in 16’02”. Il migliore dei lecchesi, al 14° posto, Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) in 16’51”, al 42° posto Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 17’50”, al 63° posto Lorenzo Gianola (Premana) in 18’10”, al 75° Paolo Gianola (Premana) in 18’22”, al 100° posto Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 18’39”, al 131° posto Moris Gianola (Premana) in 19’10”, al 140° posto Oscar Luigi Pomoni (Premana) in 19’18”, al 161° posto Michael Gianola (Premana) in 19’36”, al 171° posto Tiziano Marco Fusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 19’50”, al 218° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 21’11”. Tra le società vince il titolo l’Atl Studenteschi Rieti Andrea Milardi con 46 punti, al 14° posto per Premana con 210 punti e al 22° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 251 punti.

Per le Juniores nessun atleta lecchese, al maschile (8km) a vincere è ancora la società Toscana Atletica Jolly con Lionel Nihimbazw in 25’33”. Al 15° posto Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) in 27’12”, al 23° posto Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 27’36”, al 57° posto Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 28’44”, al 72° posto Daniele Gilardoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 29’16”, al 107° posto Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 30’30” e al 111° posto Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 30’41”. Per società vince l’Atl Valle Brembana con 55 punti, al 7° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 90 punti.

Tra le Seniores (8km) vince Nadia Battocletti in 27’09”, al 27° posto (6^ Promessa) Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 30’48”, al 31° posto Maria Righetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 31’11”, al 52° posto Francesca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 32’20”, al 59° posto Nicole Acerboni (Bracco Atletica) in 32’23” e al 92° posto Ilaria Menatti cin 32’27”. A vincere il titolo di società il Cs Esercito con 25 punti, al 6° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 79 punti.

La gara più lunga è quella Assoluti, 10km, a vincer il titolo nazionale Marco Granotto Fontana dell’Atl Insieme Verona in 30’35”. Tra i Cds il migliore lecchese al 43° posto Mustafà Belghiti (Dinamo Sport) in 32’44”, al 46° posto Ahmed El Mazoury (La Racastello Radici Group) in 32’49”, al 83° posto Francesco Bona (Circolo Minerva) in 33’43”, al 128° posto (25° promesse) Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 34’35”, al 155° (31° Promesse) Edoardo Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 35’05” e al 219° posto (45° Promesse) Alessandro Cazzaniga (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 36’27”. A vincere per il titolo di società l’Atl Casone Noceto con 17 punti, al 38° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 412 punti.

Il miglior risultato individuale lecchese il 5° posto di Mattia Padovani nel cross corto

Nel cross corto al femminile vince il titolo italiano Ludovica Cavalli (Cs Aeronautica Militare) in 10’30”, al 21° posto Francesca Annoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 11’37”. Al maschile a vincere Ala Zoghlami (Fiamme Oro) in 8’54”, al 5° posto Mattia Padovani (Atl Lecco Colombo Costruzioni), in 9’04”, al 22° posto (6° Promessa) Ionut Puju (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 9’23” e al 43° posto (15° Promessa) Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 9’52”.

La Bracco Milano al femminile e l’Atl Valle Brembana al maschile vincono la combinata

A vincere la combinata (Allieve, Juniores, Seniores) è la Bracco Milano con 231 punti, al secondo posto per la Calcestruzzi Corradini con 210 punti e al terzo posto l’Atl Empoli Nissan con 198 punti. Al maschile vince per l’Atl Valle Brembana con 228 punti, al secondo posto il Cus Pro Patria Milano con 221 punti e al terzo posto la Toscana Atletica Jolly con 216 punti, al 6° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 176 punti.