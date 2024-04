Campionato Italiano Csi di corsa campestre: medaglia d’oro e titolo per cinque lecchesi

Trionfano Iwena Maissera, Francesco Gianola, Laura Nardo, Daniel Antonioli e Donatella Rota

Ben quindici medaglie per i nostri atleti. Due giornate di grande sport tra Calco e Brivio

CALCO – Ben 2000 atleti, sabato scorso, hanno partecipato al Campionato Italiano Csi di corsa campestre. Grandi i numeri con 137 società e 11 regioni, il Comitato di Lecco ha partecipato con 12 società e 409 atleti.

Cinque titoli lecchesi: due per Pagnona, uno a testa per Cs Cortenova, Premana e Team Pasturo

Vincono il titolo Maissara Iwena (Csc Cortenova) nelle Ragazze B, Francesco Gianola (As Premana) negli Allievi, Laura Nardo (Pol Pagnona) nelle Amatori A, Daniel Antonioli (Team Pasturo) negli Amatori A e Donatella Rota (Pol Pagnona) nelle Veterane B.

Quattro medaglie d’argento e sei di bronzo

Secondo posto di Nicolò Mandelli (Team Pasturo) negli Esordienti A, Giulia Fazzini (As Premana) nelle Esordienti B, Dario Rigamonti (Gs Virtus Calco) negli Amatori B e Donzilia Cardosa Lopes (Gs Rogeno) nelle Veterane B. Sei le medaglie di bronzo: nelle Allieve Ilaria Artusi (Csc Cortenova), negli Juniores Camilla Crippa (Team Pasturo) e Paolo Gianola (As Premana), nelle Seniores Camilla Valsecchi (Team Pasturo), negli Amatori A Giuseppe Molteni (Gs Rogeno), negli Amatori B Debora Benedetti (Team Pasturo).

I vincitori e i risultati dei lecchesi nelle prime 50 posizioni

Esordienti A f. 1^ Angel Maschera (Educare con il Movimento-Foligno), 4^ Anna Rigamonti (Virtus Calco), 13^ Maria Baruffaldi (As Premana), 15^ Letizia Pomoni (As Premana), 17^ Aurora Pasquini (Team Pasturo), 28^ Giulia Spreafico (Team Pasturo), 31^ Gemma Pigazzi (Team Pasturo), 33^ Chiara Mancin (Team Pasturo), 38^ Camilla Viscardi (Virtus Calco), 44^ Agnese Spano (Csc Cortenova), 45^ Gaia Frigerio (Virtus Calco), 48^ Arianna Simeone (Us Derviese).

Esordienti A m. 1° Geremia Maistrello (Pol Dueville-Vicenza), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 9° Simone Bergamini (Team Pasturo), 19° Stefano Ghezzi (Virtus Calco), 21° Samuele Spada (Team Pasturo), 25° Gabriele Arnoldi (Pol Valvarrone), 29° Enea Fumagalli (Virtus Calco), 34° Michele Magni (Csc Cortenova), 37° Filippo Galbusera (Virtus Calco), 46° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 48° Daniele Felletti (Virtus Calco).

Esordienti B f. 1^ Chiara De Nard (Atl Lamon-Feltre), 2^ Giulia Fazzini (As Premana), 6^ Yasmin El Mazzouzi (Team Pasturo), 16^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco), 22^ Ginevra Piazza (Csc Cortenova), 47^ Dayana Vitali (Virtus Calco).

Esordienti B m. 1° Pietro Gosatti (Csi Tirano-Sondrio), 9° Luca Mazzoleni (Virtus Calco), 12° Denis Pomoni (As Premana), 22° Olmo Morganti (Virtus Calco), 24° Christian Galbusera (Virtus Calco), 26° Simone Cagliani (Team Alto Lambro), 28° Michele Battaglia (As Premana), 33° Francesco Gianola (As Premana), 37° Giulio Redaelli (Team Pasturo), 40° Giacomo Cattaneo (Pol 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico), 49° Giulio Cataldo (Virtus Calco), 50° Francesco Tarzia (Virtus Calco).

Ragazze A. 1^ Allegra Lori (Atl Reggio-Reggio Emilia), 10^ Greta Tagliaferri (As Premana), 16^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 20^ Anna Colombo (Virtus Calco), 25^ Maddalena Locatelli (Csc Cortenova), 28^ Chiara Gianola (As Premana), 34^ Diletta Fazzini (As Premana), 35^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 39^ Camilla Beretta (Virtus Calco), 48^ Martina Pelizzoli (Virtus Calco).

Ragazzi A. 1° Federico Deflorian (Us Cornacci Tesero-Trento), 9° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 12° Filippo Astorino (Pol 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico), 16° Fabrizio Pomoni (As Premana), 24° Leonardo Rizzi (As Premana), 44° Davide Benedetti (Csc Cortenova), 45° Joele Borghetti (Virtus Calco).

Ragazze B. 1^ Maissara Iwena (Csc Cortenova-Lecco), 38^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 40^ Ziva Motta (Virtus Calco), 43^ Chiara Magni (Csc Cortenova).

Ragazzi B. 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona-Sondrio), 7° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 27° Riccardo Ghezzi (Virtus Calco), 39° Pietro Nicola Gianola (As Premana).

Cadette. 1^ Chiara Marangon (Pol Valdagno-Vicenza), 4^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 28^ Serena Gianola (As Premana), 29^ Carolina Fazzini (As Premana).

Cadetti. 1° Davide Songini (Gs Valgerola-Sondrio), 9° Federico Forni (Team Pasturo), 11° Nicola Spano (Csc Cortenova), 12° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 31° Marco Fazzini (As Premana), 42° Diego Pomoni (As Premana), 45° Oscar Gianola (As Premana), 46° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova).

Allieve. 1^ Alessia Miniutti (Gs Astra-Belluno), 3^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 4^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 6^ Elisa Menatti (Us Derviese), 8^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 10^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), 18^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 20^ Maria Fazzini (As Premana), 23^ Arianna Rizzi (As Premana), 24^ Gaia Rigamonti (Virtus Calco), 37^ Emma Pozzi (Us Derviese), 45^ Alessia Rocca (Virtus Calco), 49^ Martina Brusadelli (Virtus Calco).

Allievi. 1° Francesco Gianola (As Premana-Lecco), 5° Tommaso Farina (Team Pasturo), 6° Federico Orlandi (Team Pasturo), 10° Lorenzo Trincavalli (Csc Cortenova), 12° Nicola Dedivitiis (Team Pasturo), 14° Ivan Pomoni (As Premana), 18° Oscar Luigi Pomoni (As Premana), 32° Corrado Balloni (Team Alto Lambro), 37° Stefano Nuzzo (Team Pasturo), 41° Gabriele Dotta (Pol Bernate), 44° Tomas Gianola (As Premana), 46° Andrea Benedetti (Csc Cortenova), 49° Filippo Colombo (Virtus Calco), 50° Francesco Limosani (Pol Bernate).

Juniores f. 1^ Leila Colussi (Virtus Nemaggio-Feltre), 3° Camilla Crippa (Team Pasturo), 18^ Clelia Brognoli (Virtus Calco), 19^ Agata Carbonaro (Pol Bernate).

Juniores m. 1° Yassine Lamnaouar (Pol Pontremolese-Massa Carrara), 3° Paolo Gianola (As Premana), 4° Lorenzo Forni (Team Pasturo), 5° Emanuele Fazzini (As Premana), 7° Giulio Mascheri (Csc Cortenova), 8° Lorenzo Gianola (As Premana), 14° Michael Gianola (As Premana), 16° Mauro Gianola (As Premana), 23° Tommaso Gianola (As Premana), 26° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 30° Karin Ashraf Samir Hegazy Shahien (Virtus Calco), 37° Mattia Melloni (Virtus Calco), 40° Leonardo Brambilla (Virtus Calco), 41° Gioele Valsecchi (Team Pasturo), 42° Cesare Fumagalli (Virtus Calco), 43° Matteo Maggioni (Virtus Calco), 45° Tommaso Panzeri (Virtus Calco).

Seniores f. 1^ Gloria Tessaro (Pol Duevilla-Vicenza), 3^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 11^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 13^ Aurora Bosia (Virtus Calco), 15^ Eleonora Ganbin (Pol Pagnona), 21^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 23^ Isabella Carlotta Maiocchi (Pol Bernate), 24^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 26^ Anastasiya Solovyeva (Virtus Calco), 31^ Marta Rigamonti (Pol Bernate), 34^ Anna Di Dio (Virtus Calco), 35^ Rebecca Donadoni (Virtus Calco), 37^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 38^ Monia De Rocchi (Virtus Calco), 39^ Anna Preda (Virtus Calco), 40^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco) 41^ Anna Fazzini Pol Pagnona), 42^ Ilaria Ravasi (Virtus Calco), 43^ Anna Buccino (Pol Bernate), 44^ Marta Viganò (Pol Bernate), 45^ Marta Piantelli (Pol Bernate), 47^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

Seniores m. 1° Massimo Guerra (Pol Dueville-Vicenza), 12° Stefano Villa (Virtus Calco), 13° Luca Lafranconi (Csc Cortenova), 16° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 27° Juri Marelli (Gs Rogeno), 35° Simone Bossetti (Team Pasturo), 39° Simone Bizzi (Virtus Calco), 42° Alessandro Cantù (Virtus Calco), 43° Daniele Valsecchi (Csc Cortenova), 44° Luca Doniselli (Csc Cortenova).

Amatori A f. 1^ Laura Nardo (Pol Pagnona-Lecco), 10^ Angela Locatelli (As Premana), 12^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 13^ Vasilica Nastrut (Csc Cortenova), 14^ Olga Malkova (Virtus Calco), 15^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 16^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 18^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 21^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 24^ Lucia Aldeghi (Virtus Calco), 25^ Anna Carozzi (Team Pasturo), 28^ Barbara Conti (Pol Pagnona), 29^ Fabiana Airoldi (Virtus Calco), 30^ Valentina Frigerio (Csc Cortenova), 32^ Milena Fazzini (As Premana), 37^ Paola Giuditta Pensotti (Csc Cortenova).

Amatori A m. 1° Daniel Antonioli (Team Pasturo-Lecco), 3° Giuseppe Molteni (Gs Rogeno), 4° Stefano Tavola (Virtus Calco), 13° Gianni Codega (Csc Cortenova), 16° Andrea Ferreri (Team Pasturo), 17° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 19° Stefano Calò (Team Pasturo), 20° Massimiliano Meroni (Team Pasturo), 23° Emanuele Benedetti (Csc Cortenova), 24° Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona), 26° Giuseppe Canali (Team Pasturo), 27° Sergio Tosello (Pol Bernate), 29° Sebastiano Benatti (Virtus Calco), 31° Danilo Spreafico (Team Pasturo), 35° Matteo Atanni (Pol 2001 Oratori Chiuso Maggianico), 39° Matteo Brioschi Pol Bernate), 40° Diego Panzeri (Pol Pagnona), 44° Alfonso Flavio Maggi (Virtus Calco).

Amatori B f. 1^ Sabrina Boldrin (Atl Cortina-Belluno), 3^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 7^ Elena Caliò (Team Pasturo), 8^ Marina Gianola (Csc Cortenova), 10^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 12^ Anna Busi (Pol Pagnona), 14^ Elena Rusconi (Team Pasturo), 16^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 19^ Francesca Castagna (Team Pasturo), 22^ Roberta Caverio (Team Pasturo), 25^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 31^ Sabrina Mauri (Virtus Calco), 37^ Milena Benedetti (Csc Cortenova), 41^ Silvia Nogara (Csc Cortenova), 42^ Silvia Busti (Team Pasturo), 46^ Simona Colombo (Team Pasturo).

Amatori B m. 1° Graziano Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio-Sondrio), 2° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 9° Claudio Tagliaferri (Pol a gnona), 11° Walter Patriarca (Us Derviese), 12° Giovanni Gianola (As Premana), 16° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 22° Attilio Ezio Artusi (Csc Cortenova), 29° Paolo Ernesto Ratti (Gs Rogeno), 30° Andrea Roberto Cazzato (Virtus Calco), 37° Claudio Bertoldini (As Premana), 39° Carlo Benedetti (Csc Cortenova), 45° Daniele Donadoni (Team Pasturo).

Veterane A. 1^ Simonetta Menestrina (Us 5 Stelle Seregnano-Trento), 4^ Meri Ticozzelli (Csc Cortenova), 5^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 7^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 16^ Emilia Amadini (Team Pasturo), 18^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

Veterani A. 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio-Sondrio), 6° Italo Conti (Pol Pagnona), 19° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 29° Angelo Gerosa (Team Pasturo), 30° Patrizio Alborghetti (Csc Cortenova), 40° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 45° Andreano Belloni (Pol Bernate), 46° Nello Pandiani (Pol Valvarrone), 50° Lino Marelli (Gs Rogeno).

Veterane B. 1^ Donatella Rota (Pol Pagnona-Lecco), 2^ Donzilia Cardosa Lopes (Gs Rogeno), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 5^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

Veterani B. 1° Franco Torresani (Sc Fondisti Alta Val di Non-Trento), 4° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 16° Giulio Maiocchi (Pol Bernate), 29° Dario Benatti (Virtus Calco). 36° Luigi Brambilla (Pol Bernate), 44° Giorgio Valsecchi (Team Pasturo), 47° Antonio La Selva (Pol Bernate), 49° Modesto Tagliaferri (Pol Pagnona).

Il Gs Csi Morbegno vince classifica Giovanile e Generale. Classifica Assoluta al Gp Santi Nuova Olonio

Tre classifiche di società: quella Giovanile (tre categorie con il massimo di tre atleti a punti), quella Assoluta (cinque Assolute sempre con il massimo di tre atleti per punti) e quella Generale (otto categorie).

Nella classifica Giovanile vince il Gs Csi Morbegno con 256 punti, al 2° posto Us 5 Stelle Seregnano con 237 punti e al 3° posto Educare con il Movimento con 234 punti. Il Team Pasturo chiude al 7° posto con 197 punti, 14° Csc Cortenova con 143 punti, 16° As Premana con 136 punti, 18° Gs Virtus Calco con 129 punti, 50° Pol Bernate con 27 punti, 52° Pol 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico con 22 punti, 54° Team Alto Lambro con 21 punti, 61° Us Derviese con 15 punti, 97° Pol Valvarrone con 12 punti, 103° Pol Pagnona con 3 punti.

Nella classifica Assoluta vince il Gp Santi Nuova Olonio con 461 punti, al 2° posto il Gs Csi Morbegno con 450 punti e al 3° posto la Pol Dueville con 429 punti. Il Csc Cortenova chiude al 5° posto con 393 punti, al 6° posto il Team Pasturo con 357 punti, all’8° posto Premana con 306 punti, all’11° posto Gs Virtus Calco con 235 punti, al 12° posto Pol Pagnona con 206 punti, al 17° posto Pol Bernate con 132 punti, al 25° posto Gs Rogeno con 98 punti, al 41° posto Us Derviese con 90 punti, all’80° posto Team Alto Lambro con 19 punti, al 98° posto la Pol 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico con 6 punti, al 102° posto Pol Bellano con 3 punti e al 105° posto Pol Valvarrone con 3 punti.

Nella classifica Generale vince il titolo il Gs Csi Morbegno con ben 715 punti, al 2° posto l’Us 5 Stelle Seregnano con 649 punti, chiude il podio il Gp Santi Nuova Olonio con 635 punti. Bene i lecchesi che riescono a chiudere al 5° posto Team Pasturo con 554 punti, al 6° posto Csc Cortenova con 536 punti, all’8° posto As Premana con 442 punti, all’11° posto Gs Virtus Calco con 364 punti, al 21° posto Pol Bernate con 159 punti.

Seguono le altre società lecchesi che non hanno gareggiato in tutte le otto categorie, 36° posto Pol Pagnona con 209 punti, al 52° posto l’Us Derviese con 105 punti, al 56° posto Gs Rogeno con 98 punti, all’86° posto Team Alto Lambro con 40 punti, al 99° posto Pol 2001 Oratori Chiuso-Maggianico, al 111° posto Pol Valvarrone con 15 punti e al 128° posto Pol Bellano con 3 punti.