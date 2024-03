Campionato italiano di cross, Atletica Lecco quarta nella combinata assoluta maschile

Festa del cross 2024: campionato italiano dai Cadetti agli Assoluti e campionato italiano a staffetta Assoluti e Master

In gara ben 2.700 atleti, poco meno di 600 atleti nelle staffette

CASSINO (FR)- Campionato Italiano di corsa campestre Cadetti/e, Allievi/e, Juniores m/f, Promesse f/m e Assoluti m/f; sabato in gara le staffette, ben 50 squadre tra Assolute e Master femminile, quindi al maschile 38 staffette Assolute e 61 Master.

Domenica mattina si parte con il cross corto maschile (3km) a vincere è Sebastiano Parolini (Vertovese) con 8’50”, al 2° posto Ala Zoghlami (Gs Fiamme Oro Padova) con 8’56” e a chiudere il podio Masresha Costa (Atl Brugnera) con 9’00”. Due lecchesi in gara: Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 9’39” al 40° posto e Edoardo Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni Lecco) con 9’52” al 47° posto.

Nel cross corto Promesse vince Masresha Costa (Atl Brugnera) con 9’00”, 2° Matteo Roda (Pro Sesto Atl Cernusco) con 9’13” e 3° posto Niccolò Galimi (Triesta Atl) con 9’15”. Nel cross corto femminile, Micol Majori (Pro Sesto Atl Cernuschese) vince il titolo con 10’21”, al 2° posto Agnese Carcano (Atl Vr Asd Pindemonte) con 10’25” e 3° posto Giulia Zanne (Atl Brescia) con 10’27”. Per le Promesse femminile vince Agnese Carcano (Atl Vr Asd Pindemonte) con 10’25”, al 2° posto Melissa Fracassini (Atl Arcs Cus Perugia) con 10’34” e al 3° posto Livia Caldarini (Atl Stud Rieti Andrea Milardi) con 10’42”. Presenti due lecchesi: molto bene Nicole Acerboni (Bracco Atl) con 11’00” al 13° posto e Ilaria Minatti (Bracco Atl) con 11’54” al 32° posto (17^ Promesse).

Nei Cadetti (3km) nessun lecchese in gara, vince il lombardo Federico Giardiello (Atl Gavirate) con 9’55”. La Lombardia chiude al 2° posto tra le regioni con 382 punti, vince il Piemonte con 383 e al 3° posto il Trentino con 325 punti. Al femminile (2km) a vincere è Viola Fasano (Atl Marciatori Mugello) con 7’31”, bene la lecchese Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che chiude al 20° posto con 7’54”. Nella classifica femminile vince ancora il Piemonte con 353 punti, la Lombardia chiude al 6° posto con 324 punti. La classifica combinata con 736 punti va al Piemonte, al 2° posto la Lombardia con 706 punti a chiudere il podio il Lazio con 658 punti.

Nel Cds Allievi in gara Atletica Lecco al maschile e Cs Cortenova al femminile

5km per gli Allievi, in gara per il campionato di società. Lecco chiude al 18° posto con 247 punti, a vincere lo scudetto è lo Sport Projet VCO con 28 punti. Nell’individuale vince il titolo Alessandro Santangelo (Atl Virtus Lucca) con 15’53”, grandissima gara per il campionato italiano del lecchese Francesco Gianola (Premana) che chiude al 9° posto in 17’05”. Al 39° Federico Orlandi (Team Pasturo) con 17’54”, al 43° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 18’01”, all’84° posto Lorenzo Trincavelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 18’28”, al 192° posto Davde Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 19’47”, al 194° posto Manith Baruffini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 19’48”, al 245° posto Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 20’44”.

Al femminile (4km) vince la società Euroatletica 2002 con 61 punti, al 21° posto il Cs Cortenova con 199 punti. Individualmente vince Licia Ferrari (Valchiese) con 15’09”. Le lecchesi chiudono al 57° posto con Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 17’06”, Caterina Ciacci (Cs Cortenova) con 17’18”, Serena Mascheri (Cs Cortenova) con 17’53”, Ilaria Artusi (Bracco Atletica) con 18’00”, Arianna Buzzoni (Cs Cortenova) con 18’17” e Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 18’32”.

Le gare assolute

Vince il titolo nazionale Nadia Battocletti (Gs Fiamme Gialle) con 28’47”, al 2° posto Federica Del Buono (Cs Carabinieri) con 29’36” e al 3° posto Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria) con 29’46”. Il Campionato di Società va al Cus Pro Patria Milano con 18 punti, al 22° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 220 punti.

Gli altri risultati dei lecchesi: 39° posto Nardo Laura (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 32’19”, 41° posto Martina Bilora (Gs Orecchiella Garfagnana) con 32’23”, 107° posto Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 35’55”, 128° posto Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 36’35” e al 159° posto Anna Panzeri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 37’49”.

Vince il titolo italiano Pasquale Salvarolo (Gs Fiamme Azzurre) con 31’45”, al 2° posto Marco Granotto Fontana (Atl Insieme Verona) con 32’06”, chiude il podio con Yassin Bouih (Gs Fiamme Gialle) con 32’15”. Nel Cds primo il Gp Parco Alpi Apuana con 19 punti, al 15° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 212 punti.

Gli altri risultati dei lecchesi in gara: 16° posto Ahmed El Mazouri (Atl Casone Noceto) con 32’58”, al 32° posto Mustafà Belghiti (Sicilia Running Team) con 33’33”, al 38° posto Michele Fontana (Atl Vomano) con 33’46”, al 64° posto Mattia Sottocornola (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 34’36”, al 78° posto Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 34’59” (11° Promessa), all’85° posto Francesco Bona (Circolo Minerva) con 35’26”, al 119° posto Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 35’43” (21° Promesse) e al 213° posto Stefano Mandile (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 37’33”.

Juniores maschile e femminile, Atl Lecco 10^ e Premana 23^

Nel Cds vince la Toscana Atletica Jolly con 24 punti, stessi punti della Valle Brembana. I nostri sono al 10° posto con l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 131 punti e al 23° posto Premana con 210 punti.

Individuale Francesco Ropelato (Us Quercia Dao Conad) vince in 26’33”, grande gara del lecchese Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) 5° posto con 27’37”. Gli altri lecchesi: al 56° posto Nicolò Vergottini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 29’58”, al 67° posto Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 30’25”, al 73° posto Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 30’36”, al 76° posto Paolo Gianola (Premana) con 30’41”, all’89° posto Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 31’12”, al 112° posto Emanuele Fazzini (Premana) con 31’55”, al 119° posto Lorenzo Gianola (Premana) con 32’09”, al 129° posto Michael Gianola (Premana) con 32’33”, al 150° posto Mauro Gianola (Premana) con 33’28”.