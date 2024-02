Campionato Italiano Master indoor, 1600 atleti in gara a Ancona

I risultati dei lecchesi in gara

Laura Nardo e Elena Fustella vincono i 1500m e i 3000m

ANCONA – Dopo aver corso i Campionati Italiani indoor gli Allievi (10/11 febbraio), Juniores/Promesse (3/4 febbraio) e Assoluto (17/18 febbraio), sempre a Ancona questa week end hanno gareggiati gli atleti Master.

Ben 1600 tra atleti indoor e lanci invernali Master, quattro titoli per i nostri lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, nella SF35 Laura Nardo venerdì vince prima il 3000m con 10’19”02 migliorando il primato personale e sabato vince i 1500m con 4’51”52 con un altro primato personale.

Elena Fustella due titoli nella SF60 vince i 3000m con 11’33”99 a solo 6 centesimi in più del primato italiano, nei 1500m vince con 5’38”92.

Altri due medaglie per le nostre, Carmen Piani seconda sui 3000m, Arianna Meles terza sui 60m. Carmen Piani (Circolo Minerva) seconda sui 3000m nella SF60 con 12’16”64, Arianna Meles (Atl Lecco Colombo Costruzioni Lecco) sui 60m sulla SF35 con 8”42.

Altri due atleti in gara, Marco Abis (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 60m nella SM35 con 7”80 classificato 12° posto, Luca Perego (Gs Virus Calco) salto in lungo nella SM45 con 5,20m con 5° posto e 4° posto nel salto in alto con 1,50m.

