Campionato provinciale a staffetta, 5 titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Uno titolo a testa anche per Up Missaglia e Atletica 87 Oggiono

Domenica a Rovellasca 16 titoli in palio dai Ragazzi fino agli Assoluti. In gara 4x100m, 4x400m, 3x800m e 3x1000m

ROVELLASCA (CO) – Domenica scorsa a Rovellasca si sono svolti i Campionati Provinciali a staffetta. Esordienti in gara senza il titolo nella 5x80m, per tutte le altre staffetta in palio il titolo: 4x100m partendo dalle Ragazze/i, Cadette/i, Allieve/i e Assoluta, nella staffetta 4x400m dalle Allieve/i e Assolute/i, nella 3x800m per le Ragazze/i e a chiudere la 3x1000m per le Cadette/i.

Cinque titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, due per la staffetta 4x100m Allievi maschile e femminile e tre per le staffette 4x400m Allieve, Assolute e Assoluti.

Gli altri titoli lecchesi sono arrivati dalla 4x100m Ragazzi della Up Missaglia e dalla 3x800m Ragazze dell’Atletica 87 Oggiono. Senza titolo vince nella Esordienti la staffetta 5x80m femminile della Atletica Cassago.

Tutti i podi delle staffette

Esordienti. 5x80m f/m: 1^ Jacopo Parisi, Teodor Prilipceanu, Carolina Delle Torre, Isabel Verzotti, Elisabetta Bellotti 1’03”25 (AG Comense), 2^ Giulio Italo Ruffinoni, Martino Moscaritolo, Pietro Mauri, Elisa Erma, Giulia Straniero 1’04”08 (Atl 87 Oggiono), 3^ Claudio Mazzeo, Fabrizio Fioroni, Giorgio Pedroncelli, Elisa Marchesi, Abba Raccagni 1’05”79 (Atl Triangolo Lariano).

Esordienti. 5x80m f: 1^ Nicole Barzaghi, Ginevra Papa, Arianna Panzeri, Martina Magni, Nicole Vitullo 1’01”50 (Atl Cassago), 2^ Marta Amadini, Gaia Misto, Sara Gilardi, Gaia Azzalini, Ginevra Piazza 1’04”47 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Elisa Dell’Era, Ginnevra Villa, Matilde Citterio, Monica Dittonghi, Marinna Bonacina (Atl Cassago).

Esordienti. 5x80m m: 1° Tommaso Bellomo, Leonardo Bosisio, Lorenzo Desantis, Matei Frunza, Alessandro Frantuma 1’02”00 (Atl Triangolo Lariano), 2° Lorenzo Cervaglieri, Luca Gilardi, Alvaro Scopel, Tommaso Cappoli, Samuele Nava 1’05”34 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Alessandro Giuffrida, Francesco Giulio Logrand, Matteo Macorig, Pietroantonio Avagliano, Geremia Vago 1’06”54 (Atl Rovellasca).

Ragazze. 4x100m: 1^ Francesca Girardi, Martina Fusetti, Alessandra Ferrario, Francesca Dell’Acqua 54”15 (Atl Rovellasca), 2^ Celeste Nasatti, Alice Arrigoni, Domitilla Citterio, Rebecca Rusconi 55”47 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Beatrice Brivio, Aurora Maria Curir, Camilla Vergani, Maria Amalia Jeffrey 56”70 (Up Missaglia).

Ragazzi. 4x100m: 1° Sasha Stefano Villa, Luca Pani, Luca Brivio, Lucio Arienti 53”21 (Up Missaglia), 2° Paolo Panzeri, Tommaso Pirovano, Matteo Stella, Mattia Regazzoni 56”05 (Merate Atl Promoline).

Cadette. 4x100m: 1^ Maddalena Bazzi, Elena Andrea Bila, Camilla Tedesco, Maitè Cappelleti 52”61 (Us Albatese), 2^ Alessia Amadei, Aurora Grimaldi, Matilde Clerici, Kartline Marta Borkus 53”02 (Atl Rovellasca), 3^ Ilaria Dozio, Costanza Maria Monti, Beatrice Ferin, Matilde Beretta 54”35 (Gs Virtus Calco).

Cadetti. 4x100m: 1° Cesare Bolognesi, Alessandro Tessitore, Pietro Mascagni, Alessandro Uzzo 45”63 (Ag Comense) 2^ Antonino Catalano, Edoardo Benzoni, Riccardo Ripamonti, Gabriel Giovinazzo 46”84 (Atl Rovellasca), 3° Nicolò Minotti, Gabriele Pesenti, Gabriele Gustafierro, Sebastian Bellù 47”67 (Gs Bernatese).

Allieve. 4x100m: 1^ Giulia Anderbegani, Carolina Majer, Gemma De Capitani, Mariam Giacin Coulibaly 50’44” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Sara Guarisco, Anna Emy Maria Piredda, Ginevra Volontè, Elisa Vigani 51”01 (Atl Ravellasca), 3^ Laetitia Xhayet, Giada Montermini, Matilde Colombo, Olivia Brenna 52”67 (Ag Comense).

Allievi. 4x100m: 1° Samuele Petrolo, Lorenzo Azzalini, Gabriele Bezzi, Filippo Vedana 43”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Francesco Ippolito, Andrea Rigamonti, Corrado Balloni, Alessio Jian Filippini 50”09 (Team Alto Lambro).

Assolute. 4x100m: 1^ Alessia Masi, Greta Maria Alberti, Stella Radice, Laura Mossinelli 49”44 (Atletica Andromeda), 2^ Margherita Balatti, Giulia Maria Tomaselli, Arianna Pascale, Ludovica Salaris 50”16 (Gs Bernatese), 3^ Sabrina Marta Fiorani, Ilaria Viviani, Giulia Pericoli, Marta Guzzetti 50”83 (Atletica Andromeda).

Assoluti. 4x100m: 1° George Favour Toluwa, Samuele Caglio, Cristian Dall’Ozzo, Cristian Cannavò 42”51 (Atl Rovellasca), 2° Riccardo Macorio, Tommaso Bellini, Davide Pozzoni, Alessandro Sala 43”85 (Pol Libertas Cernuschese), 3° Mattia Lettieri, Diego Molteni, Marco Casati, Gionathan Elouti Wangue 44”27 (Atl Mariano Comense).

Allieve. 4x400m: Camilla Comi, Denise Mascheri, Sofia Lambrughi, Elisa Raimondi 1’16”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Alice Fustella, Laura Brivio, Dorotea Usuelli, Sofia Garganico 4’24”17 (Pol Liberta Cernuschese).

Allievi. 4x400m: 1° Andrea Variale, Andrea Prederi, Michelangelo Morlotti, Lorenzo Testa 3’34”07 (Ag Comense), 2° Daniel Triboli, Davide Cappello, Davide Buratti, Tommaso Farina 3’42”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Andrea Casartelli, Tommaso Parisi, Angelo Nocito, Tommaso Manuel Vanni (Atl Mariano Comense).

Assolute. 4x400m: 1^ Lisa Gallucci, Alice Anghileri, Stella Moizzi, Giulia Cristina Rota 4’10”62 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Lara Oltolini, Paola Corradi, Serena Mancuso, Sabrini Fiorani 4’11”01 (Atl Andromeda), 3^ Lucia Rosa, Elena Brenna, Clotilde De Alberti, Beatrice Scola 4’21”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluti. 4x400m: 1° Davide Sabadini, Lorenzo Forni, Federico Meda, Alessandro Canclini 3’27”22 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Stefano Curi, Stefano Giobbi, Edoardo Riva, Giacomo Besana 3’32”62 (Ag Comense), 3° Michele Stacchini, Fabio Balatti, Giulio Mascheri, Davide Colombo 3’33”29 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazze. 3x800m: 1^ Domitilla Agostini, Sveva Paganelli, Chiara Panzeri 8’16”26 (Atl 87 Oggiono), 2^ Chiara Onofri, Letizia Tarabini, Martina Ragni 8’19”31 (Atletica Alto Lario), 3^ Sara Lambrughi, Marianna Meroni, Sofia Grisoni 8’21”48 (Lieto Colle).

Ragazzi. 3x800m: 1° Pietro Sirco, Giacomo Spreafico, Mattia Basso 7’51”2 (Lieto Colle), 2° Vittorio Bolis, Marco Pirolo, Carlo Introzzi 8’10”36 (Atl Mariano Comense), 3° Marco Mauri, Nicolò Perego, Edoardo Cattaneo 8’49”09 (Atl 87 Oggiono).

Cadette. 3x1000m: 1^ Francesca Brusa, Lisa Pozzi, Alice Dell’Oro 10’18”26 (Us San Maurizio), 2^ Vanessa Andreotti, Lucia Amadini, Sofia Piazza 10’38”72 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Lavinia Schiera, Francesca Bragassi, Francesca Franchi 10’52”55 (Lieto Colle).

Cadetti. 3x1000m:1° Filippo Tonelli, Alessandro D’Onofrio, Giordano Contigiani 9’21”9 (Gs Bernatese), 2° Matteo Sandionigi, Enea Negri, Federico Forni 9’30”41 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Francesco Daniele Tentori, Leonardo Simoncelli, Daniele Arlati 9’32”75 (Merate Atl Promoline).