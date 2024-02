Campionato provinciale Csi di corsa campestre, ad Arcore l’ultima prova

Il Gs Virtus Calco ha vinto il campionato

Al secondo posto il Team Pasturo, chiude il podio il Csc Cortenova

ARCORE – Organizzata dalla Polisportiva Bernate, domenica mattina si è gareggiato per il Campionato Provinciale Csi di corsa campestre. Tre prove, il 26 novembre a Cortenova, l’11 febbraio a Pasturo e domenica 25 febbraio a Arcore, poco meno di 300 atleti con 14 società, peccato in concomitanza di altre gare soprattutto del Campionato Regionale Fidal dai Cadetti fino agli Assoluti.

Medaglie per tutti i Cuccioli e per i primi tre dagli Esordienti fino ai Cadetti, per i primi tre dagli Allievi fino ai Master un premio speciale, sei coppe per le prime società.

Nella terza prova vince ancora il Gs Virtus Calco

Tre prove e tre vittorie per la Virtus Calco, domenica hanno vinto con 1212 punti, al secondo posto Team Pasturo con 846 punti, al terzo posto i padroni di casa della Polisportiva Bernate con 831 punto, al quarto posto il Csc Cortenova con 609 punti, al quinto posto la Polisportiva 2001 Oratori Chiuso Maggianico con 290 punti, al sesto posto la Dilettantistica Premana con 254 punti, al settimo posto Team Alto Lambro con 239 punti, all’ottavo posto Polisportiva Pagnona con 200 punti, al nono posto l’Us Derviese con 98 punti, al decimo posto Gs Rogeno con 87 punti, all’undicesimo Gso V Unite con 71 posti, al dodicesimo posto della Pol Bellano con 68 punti, al tredicesimo posto la Pol Valvarrone con 50 punti e al quattordicesimo posto la Pol Castello Brianza con 21 punti.

24 categorie in gara, 9 vittorie per il Team Pasturo, 3 vittorie per Csc Cortenova, Pol Pagnona e Gs Virtus Calco, 2 vittorie per Premana e con una vittoria Gs Rogeno, Pol Bernate, Us Derviese e Pol 2001 Oratori Chiuso Maggianico.

Tutti i podi di ogni categoria

Cuccioli:

1^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 2^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate), 3^ Sara Benedetti (Csc Cortenova).

Cuccioli:

1° Paolo Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 2° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 3° Gregorio Pagangriso (Us Derviese).

Esordienti:

1^ El Azzouzi Yasmin (Team Pasturo), 2^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 3^ Elena Malugani (Csc Cortenova).

Esordienti:

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Luca Mazzoleni (Gs Virtus Calco), 3° Simone Bergamini (Team Pasturo).

Ragazze:

1^ Maissara Iwena (Csc Cortenova), 2^ Greta Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 3^ Matilde Spano (Csc Cortenova).

Ragazzi:

1° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 2° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 3° Filippo Astorino (Pol 2001 Oratori Chiuso Maggianico).

Cadette:

1^ Alice Castelnuovo (Pol 2001 Oratori Chiuso Maggianico), 2^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 3^ Alessia Mancin (Team Pasturo).

Cadetti:

1° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 2° Andrea Colombo (Team Pasturo), 3° Lorenzo Pomoni (Dilettantistica Premana).

Allieva:

1° Elisa Menatti (Us Derviese), 2^ Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco), 3^ Alessia Rocca (Gs Virtus Calco).

Allievi:

1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 3° Gabriele Dotta (Pol Bernate).

Juniores:

1^ Camilla Crippa (Team Pasturo), 2^ Agata Carbonaro (Pol Bernate), 3^ Eleonora Pellegrini (Pol Bernate).

Juniores:

1° Tommaso Gianola (Dilettantistica Premana), 2° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 3° Alessandro Redaelli (Gso V Unite).

Seniores:

1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 3^ Isabella Gandin (Pol Pagnona).

Seniores:

1° Juri Marelli (Gs Rogeno), 2° Simone Bizzi (Gs VIrtus Calco), 3° Luca Doniselli (Csc Cortenova).

Amatori A:

1^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), 2^ Vasilica Nastrut (Csc Cortenova), 3^ Maria Chiara Martinelli Pol Bernate).

Amatori A:

1° Gianni Codega (Csc Cortenova), 2° Fabio Boffelli (Gs Virtus Calco), 3° Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona).

Amatori B:

1^ Bedora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Elena Caliò (Team Pasturo), 3^ Elena Rusconi (Team Pasturo).

Amatori B:

1° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2° Giovanni Gianola (Dilettantistica Premana), 3° Walter Patriarca (Us Derviese).

Veterane A:

1^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 2^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 3^ Marinella Ripamonti (Pol 2001 Oratori Chiuso Maggianico).

Veterani A:

1° Italo Conti (Pol Pagnona), 2° Angelo Gerosa (Team Pasturo), 3° Felice Brusadelli (Gs Virtus Calco).

Veterane B:

1^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 2^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

Veterani B:

1° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 2° Vincenzo Azzalini (Pol Bellano), 3° Giulio Maiocchi (Pol Bernate).

