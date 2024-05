Campionato regionale individuale di prove multiple, Elisa Dozio vince il titolo nelle Allieve

Matteo Maggioni terzo negli Juniores e Matteo Dozio terzo negli Assoluti

I risultati degli atleti lecchesi impegnati a Cremona lo scorso week-end

CREMONA – Due giorni di gare nel week-end scorso per il Campionato regionale di prove multiple, Eptathlon per le gare femminili e Decathlon per le gare maschili. A vincere Rita Manfredi (As La Fratellanza 1874-Modena) con 5021 punti. Titolo regionale nelle Allieve per la lecchese Elisa Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 4320 punti e ottiene il minimo per il Campionato Italiano a Lana (BZ) il 22-23 giugno.

Le altre atlete lecchesi in gara: 12^ Giulia Anderbegani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 3249 punti, 15^ Letizia Paolino (Gs Virtus Calco) con 3071 punti, 16^ Benedetta Nava (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 2977 punti, 21^ Rebecca Colombo (Gs Virtus Calco) con 2389 punti.

Nella categoria Juniores maschile, vince Francesco Monfrini (Cus Pro Patria Milano) con 6130 punti, molto bene il lecchese Matteo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3° classificato con 5838 a solo 142 punti per il minimo italiano. Bene anche Niccolò Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 5° con 4313 punti, 7° Mattia Melloni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 4025 punti, 8° Tommaso Panzeri (Gs Virtus Calco) con 3668 punti, 9° Cesare Fumagalli (Gs Virtus Calco) con 3562 punti, 10° Samir Hegazy Shaha Ashrad (Gs Virtus Calco) con 3453 punti.

Altra medaglia lecchese con il 3° posto di Matteo Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 5806 punti negli Assoluti, 4° posto Giacomo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 4868 punti. Negli Allievi sfiora il podio, 4° posto, Filippo Colombo (Gs Virtus Calco) con 5569 punti e ottiene il minimo per i campionati italiani, 6° Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 5393 punti e anche lui ottiene il minimo, 12° William Idili (Gs Virtus Calco) con 2177 punti. Nella gara Assoluta femminile chiude 8^ Clelia Brognoli (Gs Virtus Calco) con 3027 punti.