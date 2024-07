Canoa Kayak. Campionati Europei, Lorenzo Corti tra i migliori nella Sprint

Per il lecchese del Ck Rivabella ottimo 7° posto a soli 6 decimi di secondo dal primo posto

“Nonostante qualche guaio fisico nella preparazione invernale, quella europea è stata un’esperienza positiva”

LECCO – Buon risultato per il lecchese Lorenzo Corti ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di canoa discesa disputati lo scorso fine settimana in Svizzera, a Dallenwil. Il campioncino del Canoa Kayak Rivabella di Lecco, 19 anni, al primo anno della categoria Under 23, si è presentato all’appuntamento continentale un po’ indietro di condizione dopo una preparazione invernale complicata da alcuni problemi fisici.

Nonostante ciò è stato autore di una prova maiuscola nella gara sprint: “Nonostante le difficoltà nella preparazione invernale, quella europea è stata un’esperienza positiva – ha raccontato -. Ho chiuso al 7° posto finale a 6 decimi di secondo dalla medaglia d’oro. Non me l’aspettavo di arrivare così vicino ai migliori, soprattutto calcolando che sono al primo anno della Under 23. E’ un risultato che va benissimo”.

Il lecchese ha gareggiato anche nella discesa classica, anche se non era il suo obiettivo primario, chiudendo al 25° posto. Lorenzo Corti, a fine mese, è atteso dai campionati italiani Senior/Under 23 dove, senza dubbio, punta a fare bene.