Ciclismo. Aperte le iscrizioni alla Randolario 2024

La manifestazione si svolgerà domenica 10 marzo

Tre percorsi, iscrizioni aperte fino al 7 marzo

LECCO – Il 5 febbraio sono state aperte ufficialmente le iscrizioni per la Randolario 2024, la classica “randonnée del Lario”, giunta alla 14° edizione. Al solito, lo scopo con cui viene organizzato questa manifestazione è benefico, visto che lo scorso anno vennero donati circa 2500 euro alle associazioni “Oltretutto ‘97” e “Un cuore, un mondo”.

In questa edizione 2024 saranno ancora tre i percorsi. Il primo è quello “Classico” – 200 km e 2000 metri di dislivello positivo – che effettua il giro di gran parte del Lario, chiudendo con l’ormai tradizionale escursione in Valsassina. La “MiniRandolario” è circa la metà del precedente, arriva sino a Bellagio, costeggiando l’altra sponda del Lario sino a Como, e ritorno. I meno allenati possono scegliere il “Cortissimo”, con 50 km di percorso e 500 metri di dislivello positivo.

I partecipanti avranno tempo sino al 7 marzo per formalizzare la propria iscrizione. La Randolario si svolgerà domenica 10 marzo, con partenza “alla francese” dall’oratorio di Maggianico- via Zelioli 13 – , tra le 8 e le 9 del mattino. A tutti i partecipanti è richiesto il certificato di idoneità sportiva, senza il quale non si potrà prendere parte alla corsa.

Le modalità di iscrizione sono due: bonifico bancario da intestare al “Bike Team Malgrate” entro mercoledì 6 marzo, completando poi il modulo sul sito della manifestazione, oppure iscrizione diretta al “The bike” di via Azzeccagarbugli a Lecco.

Ulteriori informazioni, oltre ai tracciati dei tre percorsi, si possono trovare sul sito www.randolario.it.