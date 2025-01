Coppa Lombardia di Cross, bronzo per Francesco Gianola e Carlo Tagliabue

L’Atletica Lecco stacca il pass per gli italiani

A Capo di Ponte la 1^ giornata, prova unica del Campionato Italiano di Società Assoluti

CAPO DI PONTE (BS) – Domenica mattina, organizzata dell’Atl Vallecamonica, si è corso il XX Cross di Vallecamonica-II Graffiti Cross, valido per la 1^ prova per la Coppa Lombardia di cross Assoluti e prova unica del Campionato Italiano di Società. Le prime 5 società per ogni categoria (Allievi/Juniores e Seniores) passano direttamente al Campionato Italiano di società, in più le prime 10 società maschile e femminile tra le Allieve/i e Juniores qualificato del 2024, tra le Assolute maschile e femminile 20 società sono qualificati dell’anno scorso.

Due le società lecchesi che sono riuscite a prendere il pass, Atletica Lecco Colombo Costruzioni tra gli Juniores e i Seniores maschile entrambi all’8° posto (erano già qualificati dal 2024), niente da fare gli Allievi 10° posto. Ci ha provato il Cs Cortenova 6^ tra le Allieve, ma non è riuscita per solo 17 punti e nemmeno tra gli Allievi basta l’8° posto del Premana, cos’ come negli Juniores non basta il 10° posto.

Coppa Lombardia 1^ fase, vince il Gruppo Alpinistico Vertovese

436 punti al maschile per gli orobici del gruppo G. Aplinistico Vertovese, seconda l’Atl Valle Brembana con 395 punti e chiude il podio l’Atl Cento Torri Pavia con 349 punti, 6° posto per i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 168 punti, 19° posto Premana con 71 punti.

Al femminile doppietta per il G. Aplinistico Vertovese con 389 punti, seconda l’Atletica Vigevano con 278 punti e a chiudere il podio l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter con 232 punti. Il Cs Cortenova chiude al 21° posto con 47 punti, 22° posto Premana con 42 punti, 26° Us Derviese con 26 punti.

Bene i lecchesi individuali, Francesco Gianola 3° tra gli Allievi, Carlo Tagliabue 3° tra gli Juniores.

Nel top ten sono quattro atleti lecchesi: Francesco Gianola 3° classificato tra gli Allievi per Premana, Carlo Tagliabue 3° per l’Atl Valle Brembana e Paolo Gianola 7° (Us Malonno) negli Juniores. Bene anche Martino Arlati 8° classificato tra gli Assoluti per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Tutti i vincitori di ogni categoria e tutti i lecchesi

Allieve 4km

1^ Francesca Ronchi 15”50 (Atl Bergamo 1959 Oriocenter), 18^ Serena Mascheri 17’21” (Cs Cortenova), 24^ Caterina Ciacci 17’48” (Cs Cortenova), 34^ Arianna Buzzoni 18’23” (Cs Cortenova).

1^ Francesca Ronchi 15”50 (Atl Bergamo 1959 Oriocenter), 18^ Serena Mascheri 17’21” (Cs Cortenova), 24^ Caterina Ciacci 17’48” (Cs Cortenova), 34^ Arianna Buzzoni 18’23” (Cs Cortenova). Allievi 5km

1° Thomas Colombo 16’59” (Atl Riccardi Milano), 3° Francesco Gianola 17’22” (Premana), 22° Michele Gianola 18’43” (Premana), 28° Martino Arlati 19’05” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37° Federico Forni 19’31” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Luca Farina 19’43” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 43° Christian Guido Acerboni 19’48” (Atl Valle Brembana), 56° Marco Fazzini 20’17” (Premana), 71° Enea Negrini 21’17” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 83° Riccardo Tentori 22’57” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 85° Tomas Gianola 23’59” (Premana).

1° Thomas Colombo 16’59” (Atl Riccardi Milano), 3° Francesco Gianola 17’22” (Premana), 22° Michele Gianola 18’43” (Premana), 28° Martino Arlati 19’05” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37° Federico Forni 19’31” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Luca Farina 19’43” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 43° Christian Guido Acerboni 19’48” (Atl Valle Brembana), 56° Marco Fazzini 20’17” (Premana), 71° Enea Negrini 21’17” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 83° Riccardo Tentori 22’57” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 85° Tomas Gianola 23’59” (Premana). Juniores 5km

1^ Martina Ghisalberti 20’23” (Atl Valle Brembana), 11^ Ilaria Artusi 22’16” (Bracco Atletica), 15^ Elisa Menatti 23’24” (Us Derviese), 16^ Maria Fazzini 23”30 (Premana), 24^ Arianna Rizzi 25’05” (Premana).

1^ Martina Ghisalberti 20’23” (Atl Valle Brembana), 11^ Ilaria Artusi 22’16” (Bracco Atletica), 15^ Elisa Menatti 23’24” (Us Derviese), 16^ Maria Fazzini 23”30 (Premana), 24^ Arianna Rizzi 25’05” (Premana). Juniores 7km

1° Federico Demarchi 23’55” (G. Alpinistico Vertovese), 3° Carlo Tagliabue 23’59” (Atl Valle Brembana), 7° Paolo Gianola 24’59” (Us Malonno), 12° Tommaso Farina 25’08” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Moris Gianola 26’04” (Us Malonno), 31° Alessandro Meda 27’49” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 32° Lorenzo Gianola 37’55” (Premana), 42° Oscar Luigi Pomoni 28’35” (Premana), 44° Manith Baruffini 29’13” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 46° Michael Gianola 29’16” (Premana).

1° Federico Demarchi 23’55” (G. Alpinistico Vertovese), 3° Carlo Tagliabue 23’59” (Atl Valle Brembana), 7° Paolo Gianola 24’59” (Us Malonno), 12° Tommaso Farina 25’08” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Moris Gianola 26’04” (Us Malonno), 31° Alessandro Meda 27’49” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 32° Lorenzo Gianola 37’55” (Premana), 42° Oscar Luigi Pomoni 28’35” (Premana), 44° Manith Baruffini 29’13” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 46° Michael Gianola 29’16” (Premana). Seniores 7km

1^ Francesca Annoni 26’27” (Pro Sesto Atl Cernusco).

1^ Francesca Annoni 26’27” (Pro Sesto Atl Cernusco). Seniores 10km

1° Sebastiano Parolini 32’09” (G Alpinistico Vertovese), 8° Martino Arlati 34’01” (Atl lecco Colombo Costruzioni), 16° Giovanni Artusi 35’00” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 54° Nicolò Vergottini 37’37” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 56° Marco Melesi 37’45” (Daini Carate Brianza), 57° Simone Adamoli 37’48” (Daini Carate Brianza), 63° Stefano Colombo 38’20” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 68° Gabriele Sutti 39’16” (Atl lecco Colombo Costruzioni), 77° Mauro Gianola 41’30” (Premana).

Il podio dei Cds per ogni categoria e i lecchesi

Allieve

1^ Atl Bergamo 1959 Oriocenter 19 punti, 2^ Atletica Meneghina 26 punti, 3^ Cus Pro patria Milano 34 punti, 6^ Cs Cortenova 76 punti.

1^ Atl Bergamo 1959 Oriocenter 19 punti, 2^ Atletica Meneghina 26 punti, 3^ Cus Pro patria Milano 34 punti, 6^ Cs Cortenova 76 punti. Allievi

1° Atletica Gavirate 32 punti, 2° Atletica Cento Torri Pavia 44 punti, 3° Atletica Valle Brembana 52 punti, 8° Premana 81 punti, 10° Atletica Lecco Colombo Costruzioni 105 punti.

1° Atletica Gavirate 32 punti, 2° Atletica Cento Torri Pavia 44 punti, 3° Atletica Valle Brembana 52 punti, 8° Premana 81 punti, 10° Atletica Lecco Colombo Costruzioni 105 punti. Juniores

1^ Atletica Vigevano 35 punti, 2^ Atletica valle Brembana 36 punti, 3^ Atletica Bergamo 1959 (Oriocenter).

1^ Atletica Vigevano 35 punti, 2^ Atletica valle Brembana 36 punti, 3^ Atletica Bergamo 1959 (Oriocenter). Juniores

1° Atletica Valle Brembana 9 punti, 2° Varese Atletica 39 punti, 3° Gruppo Alpinistico Vertovese 44 punti, 8° Atletica Lecco Colombo Costruzioni 87 punti, 10° Premana 120 punti.

1° Atletica Valle Brembana 9 punti, 2° Varese Atletica 39 punti, 3° Gruppo Alpinistico Vertovese 44 punti, 8° Atletica Lecco Colombo Costruzioni 87 punti, 10° Premana 120 punti. Seniores

1^ Pro Sesto Atletica Cernusco 12 punti, 2^ La Recastello Radici Group 25 punti, 3^ Cus Insubria Varese Como 36 punti.

1^ Pro Sesto Atletica Cernusco 12 punti, 2^ La Recastello Radici Group 25 punti, 3^ Cus Insubria Varese Como 36 punti. Seniores

1° Gruppo Alpinistico Vertovese 29 punti, 2° Atletica Valle Brembana 35 punti, 3° DK Runners Milano 61 punti, 8° Atletica Lecco Colombo Costruzioni 77 punti.

(Foto Giorgio Pesenti/FIDAL Lombardia)