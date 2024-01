Corsa campestre. Al via il Campionato Regionale Csi, Cortenova al terzo posto

Bene gli atleti lecchesi con primeggiano in otto categorie

A Nuova Olonio il Gs Csi Morbegno in testa alla generale, secondi i padroni di casa Gp Santi

NUOVA OLONIO (SO) – Domenica scorsa è partito il 32° Campionato regionale di corsa campestre Csi, 41 società e ben 1.005 atleti in gara dai Cuccioli fino ai Veterani B. Al femminile hanno gareggiato 126 atlete dalle Allieve fino alle Veterane B, al maschile ben 104 atleti dagli Juniores fino agli Amatori A e 132 dagli Amatori B fino ai Veterani B. Il comitato di Sondrio primeggia in 10 categorie, bene anche i lecchesi con 8 categorie vinte, 2 per Como e 1 a testa per Milano e Lodi.

I lecchesi vincono con Paolo Tagliaferri (Premana) nei Cuccioli, Sofia Piazza (Csc Cortenova) nelle Cadette, Tommaso Farina (Team Pasturo) negli Allievi, Giulio Mascheri (Csc Cortenova) negli Juniores, Camilla Valsecchi (Team Pasturo) nelle Seniores, Laura Nardo (Pol Pagnona) negli Amatori A, Antonella Crucifero (Team Pasturo) nelle Veterane A e Donzilia Cardoso Lopez (Gs Rogeno) nelle Veterane B.

La gara è stata organizzata molto bene dalla società del presidente Adriano Santi, premi e medaglie per tutti i Cuccioli, 5 coppe dagli Esordienti fino ai Cadetti, al vincitore un trofeo dagli Allievi fino ai Veterani B, al secondo e terzo un premio speciale. Coppe ai primi 5 per i Disabili Intellettivi femminile e maschile, per le prime 10 società una coppa e alla prima classificata il trofeo.

Tutti i vincitori e i lecchesi nella top ten

Cuccioli: 1^ Martina Gosatti (Csi Tirano), 2^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 5^ Sara Benedetti (Csc Cortenova), 9^ Cristina Gianola (Premana).

Cuccioli: 1° Paolo Tagliaferri (Premana), 3° Gabriele Melesi (Team Pasturo).

Esordienti: 1^ Sofia Nani (Lanzada), 2^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 5^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 6^ Giulia Fazzini (Premana), 7^ Ginevra Piazza (Csc Cortenova).

Esordienti: 1° Pietro Gosatti (Csi Tirano), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 10° Simone Bergamini (Team Pasturo).

Ragazze: 1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 3^ Maissara Iwene (Csc Cortenova).

Ragazzi: 1° Giuseppe Tirinzoni (Talamona), 3° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 8° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova).

Cadette: 1^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 10^ Carolina Fazzini (Premana).

Cadetti: 1° Davide Songini (Gs Valgerola), 2° Federico Forni (Team Pasturo), 5° Nicola Spano (Csc Cortenova), 10° Lorenzo Guido (Team Pasturo).

Allieve: 1^ Teresa Buzzella (Gp Santi Nuova Olonio), 2^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 3^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), 4^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 5^ Elisa Menatti (Us Derviese), 6^ Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco), 8^ Serena Mascheri (Csc Cortenova) 9^ Maria Fazzini (Premana).

Allievi: 1° Farina Tommaso (Team Pasturo), 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Federico Orlandi (Team Pasturo), 5° Ivan Pomoni (Premana), 7° Lorenzo Trincavelli (Csc Cortenova), 8° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 10° Luca Colombo (Team Pasturo).

Juniores: 1^ Giorgia Bassanetti (Polisportiva San Marco), 3^ Agata Carbonaro (Pol Bernate).

Juniores: 1° Giulio Mascheri (Csc Cortenova), 3° Emanuele Fazzini (Premana), 5° Lorenzo Forni (Team Pasturo), 9° Mauro Gianola (Premana), 10° Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 6^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 7^ Aurora Bosia (Gs Virtus Calco), 9^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 10^ Isabella Gandin (Pol Pagnona).

Seniores: 1° Federico Francesco (Gs Csi Morbegno), 4° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 5° Luca Lafranconi (Csc Cortenova), 6° Marco Melesi (Csc Cortenova).

Amatori A: 1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 3^ Angela Locatelli (Premana), 4° Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 6^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 8^ Anna Carozzi (Team Pasturo), 9^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

Amatori A: 1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario), 4° Stefano Tavola (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 4^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 7^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 8^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1° Graziano Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio), 4° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 7° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 8° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 9° Fausto Rizzi (Premana).

Veterane A: 1^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 3^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 6^ Emilia Amadini (Team Pasturo).

Veterani A: 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 9° Pietro Riva (Pol Pagnona).

Veterane B: 1^ Donzilia Cardosa Lopes (Gs Rogeno), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 4^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 7^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

Veterani B: 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione d’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 5° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano).

Dis Intellettivo-Relazione Adulti: 1^ Giada De Meo (Asd Oltetutto 97), 2^ Chiara Anghileri (Asd Oltretutto 97), 3^ Sofia Todeschii (Asd Oltretutto 97), 5^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

Dis Intellettivo-Relazione Adulti: 1° Marco Corti (Asd Oltretutto 97)

Dis Intellettivo-Relazione Giovani: 1° Alessandro Fumagalli (Asd Oltretuto 97).

Dis Fisico-Sensoriali Adulti: 1° Giulio Gusmeroli (Gp Talamona).

Le prime tre società e tutte le lecchesi

1^ Gs Csi Morbegno (1445 punti), 2^ Gp Santi Nuova Olonio (1157 punti), 3^ Csc Cortenova (1005 punti), 5^ Gs Virtus Calco (924 punti), 6^ Team Pasturo (918 punti), 7^ Dilettantistica Premana (805 punti), 12^ Pol Bernate (317 punti), 16^ Pol Pagnona (223 punti), 21^ Pol 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico (140 punti), 26^ Us Derviese (95 punti), 29° Pol Bernate (64 punti), 30^ Gs Rogeno (64 punti), 37^ Pol Valvarrone 26 punti).