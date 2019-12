Corsa campestre. Centinaia di studenti a Cernusco per le finali provinciali

Finali provinciali per le scuole del territorio

Ancora fango a Cernusco, la campestre fa il bis con i provinciali studenteschi

CERNUSCO LOMBARDONE – A due settimane dai campionati provinciali Fidal di corsa campestre, atleti ancora in gara a Cernusco Lombardone dove lunedì mattina si sono disputate le gare della fase provinciale dei campionati studenteschi di cross. Fango anche in questa occasione ma si sa, la corsa campestre è fatta di fango e fatica e i 730 atleti che l’hanno affrontata non si sono lasciati intimorire.

Istituti alla ricerca del pass regionale

Classifica importante quella per istituti in quanto i primi due classificati di ogni categoria, il 18 febbraio 2020 a Varese, parteciperanno alla fase regionale e successivamente i qualificati anche a quella nazionale, oltre agli istituti qualificati alla fase regionale, potranno partecipare anche i vincitori delle singole gare se non facenti parte degli istituti qualificati.

Don Bosco Cremeno, stratosferico tra le Cadette

Le prime tre atlete di ogni istituto a portare punti utili per la compilazione della classifica con una penalità per ogni posizione in classifica, alla fine l’istituto con meno penalità, vinceva la classifica e l’Ic Don Bosco Cremeno nelle Cadette, fa il pieno con le sue tre atlete ad occupare l’intero podio e a stravincere con 6 punti penalità, stesso istituto protagonista tra le Ragazze con 9 penalità.

Di seguito i risultati per istituti nelle varie categorie

Ragazze: IT Don Bosco Cremeno (9), Maria Ausiliatrice Lecco (40), L. Vitali Bellano (41), Molteno (51), A Volta Mandello (67).

Ragazzi: Giovanni XXIII° Premana (28), A Volta Mandello (32), Don Bosco Cremeno (49), Merate (54), Maria Ausiliatrice Lecco (60).

Cadette: IT Don Bosco Cremeno (6), Maria Ausiliatrice Lecco (40), L Vitali Bellano (47), Ic Molteno (76), La Traccia Missaglia (76).

Cadetti: Giovanni XXIII° Premana (21), L Vitali Bellano (38), Ic Robbiate (54), G Carducci Olginate (56), Ic Molteno (67).

Allieve: Alessandro Manzoni (Lecco (12), Maria Ausiliatrice Lecco (38), Giovanni Bertacchi lecco (41), Vittorio Bachelet Oggiono (45) Viganò Merate (50).

Allievi: Marco Polo Colico (12), Giovanni Bertacchi Lecco (26), Vittorio Bachelet Oggiono (31), IIS Badoni Lecco (36), Maria Ausiliatrice Lecco (65).

Juniores: M Agnesi Merate (20), Giovanni Bertacchi Lecco (20), Liceo M. Rosso Lecco (25), Vittorio Bachelet Oggiono (39), Alessandro Manzoni Lecco (45).

Juniores: Marco Polo Colico (8), M Agnesi Merate (18), Vittorio Bachelet (36), ISS Badoni Lecco (40), IIS Giovanni Bertacchi Lecco (73).

Classifica individuale relativa al podio

Ragazze: Denise Mascheri (Don Bosco Cremeno), Anita Raineri Mons L Vitali Bellano), Caterina Ciacci (Don Bosco Cremeno).

Ragazzi: Francesco Gianola (Giovanni XXIII° Premana), Andrea Benedetti (Don Bosco Cremeno), Marco Piganzoli (Giovanni XXIII° Premana).

Cadette: Alessia Acquistapace (Don Bosco Cremeno), Aurora Combi (Don Bosco Cremeno), Ylenia Bertoldini (Don Bosco Cremeno).

Cadetti: Oscar Luigi Pomoni (Giovanni XXIII° Premana), Alessandro Locatelli (IG Olgiate Molgora), Carlo Tagliabue (Mons Vitali Bellano).

Allieve: Greta Contessa (Alessandro Manzoni (Lecco), Giorgia Maria Belingheri (Giovanni Bertacchi Lecco), Camilla Crippa (IIS Badoni Lecco):

Allievi: Mattia Adamoli (Marco Polo Colico), Jonut Puiu (Giovanni Bertacchi Lecco), Konjoneh Maggi (Vittorio Bachelet Oggiono).

Juniores: Irene Arlati (Mg Agnesi Merate), Sara Ghezzi (IIS Badoni Lecco), Clara Spano (Giovanni Bertacchi (Lecco).

Juniores: Nicola Fumagalli (Marco Polo Colico), Davide Gini (Marco Polo Colico), Alessio Mainetti (IIS Badoni Lecco).