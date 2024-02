Corsa campestre, Giovanna Cavalli (SF65) vince il titolo italiano Master

Quasi 1200 atleti al Campionato Italiano Master individuale e di società

Elena Fustella e Carmen Piani 2^ e 3^ nella SF60, Davide Raineri 2° nella SM50, Francesco Bona 3° nella SM40

BORGARETTO (TO) – Domenica mattina ben 1129 atleti hanno gareggiato per il Campionato Italiano Master di corsa campestre sia individuale che di società. Al maschile, tra la società, vincono i pugliesi della Dynamyk Fitness Paolo Del Colle che conquistano il terzo scudetto consecutivo: ben 1.073 punti i neocampioni, al secondo posto i lombardi dell’Atl Paratico con 1038 punti e terzi i liguri del Cambiaso Risso Running con 1.002 punti.

Al femminile, dopo 6 scudetti tricolori consecutivi, l’Atletica Paratico, con 733 punti, non riesce a superare le emiliane dell’Atletica Casone Noceto che vincono con 744 punti. Al terzo posto l’Atletica 85 Faenza con 722 punti.

Cinque lecchesi in gara: un oro, due argenti e due bronzi

L’unico titolo lecchese è quello di Giovanna Cavalli (Atl Paratico) che vince nella SF65 con 12’40” (3 km). Due medaglie nella SF60 (3 km): Elena Fustella (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 2^ in 12’19”, al 3° posto Carmen Piani (Circolo Minerva Asd) in 12’22”, a vincere il titolo Maria Plavan (Atletica Valpellice) in 12’13”. Al maschile nella SM50 (6 km) vince Gabriele Beltrami (Unione Giovane Biella) con 20’09”, il lecchese Davide Raineri (ASM Daunia Running) deve accontentarsi del 2° posto con 20’16”. Nella categoria SM40 (6 km) a vincere è Salvatore Gambini (DK Running Milano) con 19’28”, al terzo posto Francesco Bona (Circolo Minerva) con 19’44”.