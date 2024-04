Corsa in montagna. Francesco Gianola vince il titolo al campionato regionale Allievi e Cadetti

5° Trofeo Comune Val Brembilla, 3^ prova di Coppa Lombardia

Atletica Valle Brembana vince il trofeo, Premana chiude al terzo posto

VAL BREMBILLA (BG) – Ben 23 società, domenica, per la gara di corsa in montagna giovanile valida per il Trofeo comune di Val Brembilla: 250 atleti dagli Esordienti fino agli Allievi. La prova era valida anche per il Campionato Regionale di corsa in montagna dai Cadetti/e fino agli Allievi m/f.

Otto gare, quattro vedono il successo dei padroni di casa della Val Brembana con Selene Valli (Esordienti), Davide Valagussa (Esordienti), Camilla Losma (Ragazze), Martina Ghisalberti (Val Brembana), Filippo Mandelli (Team Pasturo), Chiara Terrani (Atletica Desio), Davide Songini (Gs Valgerola Ciapparelli) e Pietro Ruga (Sport Projet VCO).

Il trofeo Comune Val Bremibilla va all’Atletica Val Brembana con 622 punti, secondo posto per il Gs Csi Morbegno con 408 punti, terzo posto per i lecchesi del Premana con 281 punti. Le altre società lecchesi: 6° Cs Cortenova con 226 punti, 9° Team Pasturo con 143 punti e 20° Atletica Lecco Colombo Costruzioni con un solo atleta con 15 punti.

Francesco Gianola (Premana), 2° classificato negli Allievi, riesce a vincere il titolo perché davanti a lui è arrivato Pietro Ruga, piemontese per tesseramento. Sempre negli Allievi, 3° classificato Moris Gianola (Premana) e 3^ classificata Caterina Ciacci (Cs Cortenova).

Tutti i podi delle gare e tutti i risultati dei lecchesi

Esordienti. 1^ Selena Valli (Atl Valle Brembana), 2^ Maria Bracchi (Alta Valtellina), 3^ Camilla Pozzi (Atl Altaltellina), 5^ Giulia Fazzini (Premana), 6^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 13^ Elena Malugani (Cs Cortenova), 16^ Ester Bertoldini (Premana), 19^ Agnese Spano (Cs Cortenova).

Esordienti. 1° Davide Valaguzza (Atl Valle Brembana), 2° Alessandro Bani (Pol Albosaggia), 3^ Michele Romani (Atl Alta Valtellina), 18° Michele Magni (Cs Cortenova), 25° Pietro Combi (Cs Cortenova).

Ragazze. 1^ Camilla Losma (Atl Valle Brembana), 2^ Nadia El Ouardy (Pool Soc Atl Alta Valseriana), 3^ Aya Khattab (Pol Albosaggia), 13^ Greta Tagliaferri (Premana), 17^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 20^ Diletta Fazzini (Premana), 23^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 24^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova).

Ragazzi. 1° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 2° Tommaso Folini Biscotti (Pol Albosaggia), 3° Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno), 9° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 13° Francesco Bellati (Premana), 21° Riccardo Fazzini (Premana), 22° Pietro Nicola Gianola (Premana), 23° Leonardo Rizzi (Premana).

Cadette. 1^ Chiara Terrani (Atl Desio), 2^ Dafne Jacono (Atl Rebo Gussago), 3^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 12^ Serena Gianola (Premana), 13^ Caterina Fazzini (Premana), 22^ Giuliana Gianola (Premana), 24^ Nina Gianola (Premana).

Cadetti. 1° Davide Songini (Gs Valgerola Ciapparelli), 2° Gabriele Vanini (Pol Albosaggia), 3° Lorenzo Bonzi (Atl Valle Brembana), 6° Nicola Spano (Cs Cortenova), 9° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 12° Michele Bellati (Premana), 20° Oscar Gianola (Premana), 21° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 22° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 24° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 25° Andrea Colombo (Team Pasturo), 26° Lorenzo Pomoni (Premana), 27° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 29° Rudi Gianola (Premana), 36° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 38° Andrea Malugani (Cs Cortenova).

Allieve. 1^ Martina Ghisalberti (Atl Valle Brembana), 2^ Matilde Mologni (Pool Soc Atl Alta Valseriana), 3^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 5^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 6^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 7^ Maria Fazzini (Premana), 9^ Arianna Rizzi (Premana).

Allievi. 1° Pietro Ruga (Sport Project VCO), 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Simone Abbatecolo (Sport Project VCO), 5° Moris Gianola (Premana), 6° Nicola Dedivitiis (Team Pasturo), 7° Federico Orlandi (Team Pasturo), 12° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 16° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22° Tomas Gianola (Premana).