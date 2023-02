Cross di Arcisate, anche i lecchesi in gara per il campionato regionale di società

Cinque squadre lecchesi (quattro dell’Atletica Lecco e una dell’As Premana) si qualificano alla fase nazionale

ARCISATE (VA) – Domenica scorsa ad Arcisate (VA) si è svolto il Campionato di Società di corsa campestre valido per la qualificazione ai campionati nazionali di Gubbio. Molto bene i lecchesi: gli Juniores e le Assolute gialloblu erano già qualificati di diritto, domenica gli Allievi e gli Assoluti si sono qualificati portando così quattro le squadre dell’Atletica Lecco, molto bene gli Allievi del Premana che hanno staccato il pass.

Altri atleti lecchesi con altre società si sono qualificati, negli Allievi (Carlo Tagliabue) e Juniores (Mattia Adamoli) per il Valle Brembana e alle Allieve (Ilaria Artusi) per la Bracco.

Argenti individuale per Carlo Tagliabue (Allievi) e Mattia Adamoli (Juniores), Elisa Pastorelli terza tra le Promesse.

Sul podio tre atleti lecchesi: 2° classificato tra gli Allievi Carlo Tagliabue sulla distanza di 5km in 17’19”. Argento anche a Mattia Adamoli, 7km in 23’17”, entrambi della società dell’Atl. Valle Brembana. Al 3° posto Elisa Pastorelli in 26’53” sui 7km.

Tutti gli altri lecchesi in gara

Allieve 4km: 4^ Teresa Buzzella 16’25” (Bracco), 11^ Ilaria Artusi 17’40” (Bracco), 13^ Elena Brenna 17’40” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22^ Maria Fazzini 18’13” (Premana), 24^ Arianna Rizzi 18’20” (Premana), 27^ Giulia Nasatti 18’39” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi 5km: 11° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Tommaso Farina 18’15” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Marco Balestrieri 18’22” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Paolo Gianola 18’25” (Premana), 24° Lorenzo Gianola 18’41” (Premana), 40° Oscar Luigi Pomoni 18’19” (Premana), 47° Moris Gianola 19’38” (Premana), 49° Marco Tiziano Fusi 19’41” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 58° Davide Cappello 20’01” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 63° Michael Gianola 20’31” (Premana), 65° Alessandro Meda 20’37” 70° Tommaso Gianola 21’08” (Premana), 86° Luca Colombo 23’12” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores 7km: 10° Francesco Raineri 24’01” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Martino Arlati 24’10” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20° Nicolò Vergottini 25’00” (Us Derviese), 21° Gabriele Sutti 25’01” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23° Daniele Gilardoni 25’16” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 31° Giulio Mascheri 25’54” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36° Emanuele Fazzini 26’24” (Premana), 42° Gabriele Pirovano 26’40” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 57° Mauro Gianola 28’20” (Premana), 62° Andrea Pomoni 30’15” (Premana).

Promesse/Seniores 7km: 8^ Elisa Pastorelli 26’53” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Francesca Colombo 28’18” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37^ Camilla Valsecchi 29’52” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Promessa/Seniores 10km: 12° Mattia Sottocornola 33’14” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24° Edoardo Brusa 34’23” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 87° Alessandro Cazzaniga 38’43” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Classifiche di squadre

Allievi: 3^ Atl Lecco Colombo Costruzioni 45 punti, 7^ Premana 83 punti.

Juniores: 3^ Atl Lecco Colombo Costruzioni 43 punti, 11^ Premana 155 punti.

Assoluta: 6^ Atl Lecco Colombo Costruzioni 63 punti.

Assoluta: 10^ Atl Lecco Colombo Costruzioni 120 punti.

Pietro Carminati vince tra i Cadetti

Quasi 500 atleti per le categorie giovanili dagli Esordienti 5 fino ai Cadetti, su distanze dai 500m per i più piccoli fino ai 2,5km per i Cadetti. Pochi atleti lecchesi e tutti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Molto bene tra i Cadetti Pietro Carminati che vince sulla distanza di 2,5km in 9’38”. Nella stessa categoria concludono al 14° posto Giacomo Grassi in 10’21”, al 62° posto Riccardo Tentori in 13’45”.

Nelle Cadette (2km) conclude al 15^ con 9’49”, 16^ Matilde Fabi 9’50”, 31^ Camilla Ghiani 10’29”, 34^ Carlotta Bertoni 10’29”, 34^ Martina Arrigoni 10’51”.

Per le Ragazze (1,2km) l’unica atleta femminile è Elena Ciappesoni 18^ in 5’37” e per gli Esordienti 10 sugli 800m Nico Iapichino Armelini è 28° in 3’40” e al femminile 36^ Francesca Paieri in 3’50”.