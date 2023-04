Cs Cortenova, vince il titolo nazionale di corsa campestre a Tezze Sul Brenta

Più di 2000 atleti in gara, 130 società di 29 comitati, in palio i 27 titoli nazionali

Il Csc Cortenova fa suo il titolo italiano, podi e medaglie per i lecchesi

TEZZE SUL BRENTA – A vincere sono ancora i valsassinesi del Cs Cortenova al campionato Italiano Csi di corsa campestre: primo posto per la classifica Giovanile, secondo posto per la classifica Assoluta e primo posto Generale che vale il titolo del Campionato Italiano Csi di corsa campestre.

E’ il risultato del fine settimana a Terrazze sul Brenta dove si sono trovati ben 2084 atleti, più 1200 delle gare giovanili, dai piccoli fino ai più grandi, tre percorsi in base alla classifica, dalle Esordienti fino ai 700m, fino ai 5800 fino ai Juniores/Seniores/Amatori A.

Benedetta Buzzella per le Juniores e Giovanna Cavalli per le Veterane B vincono il titolo.

Ben 27 titoli nazionali dagli Esordienti fino ai Ragazzi (per anno di età), dai Cadetti fino ai Veterani B per categoria, 3 titoli per i Disabili Intellettivi, Fisici.

Vincono il titolo Benedetta Buzzella tra le Juniores per l’Us Derviese e per Giovanna Cavalli tra le Veterane B per il Team Pasturo, vince il titolo anche Sara Buzzoni per le Dis. Intel. Relazionali Giovanile del Csc Cortenova.

Per i lecchesi riescono a prendersi quattro secondi posti, tre terzi posti, Giulia Fazzini Esordienti 1° anno della Dilettantistica Premana, Carlo Tagliabue Allievi per l’Us Derviese, Michela Gritti tra le Juniores per il Team Pasturo e Laura Nardo tra le Amatori A per la Pol Pagnona tutti al secondo posto.

Sofia Piazza per le Ragazze B per il Csc Cortenova, Denise Mascheri per le Cadette per il Csc Cortenova e Francesco Gianola per i Cadetti per la Dilettantistica Premana tutti al 3° posto.

I risultati di società, la giovanile, l’Assoluta e la Generale.

I risultati per le società Giovanili (Esordienti fino ai Cadetti) i migliori per tre categorie e massimo di 3 atleti punteggiati, vince il Cs Cortenova con 211 punti, davanti al 2° posto La Pol Dueville (Vicenza) con 210 punti e al 3° posto Atl Valle Cembra (Trento) con 190 punti, per gli altri lecchesi: 10° posto Team Pasturo con 164 punti, al 12° posto Dilettantistica Premana con 149 punti, al 36° posto Gs Virtus Calco con 82 punti, al 68° posto Pol Bernate con 24 punti, le altre società lecchesi senza avere le tre categorie sono al 91° posto Pol Bellano con 31 punti, al 98° posto Us Derviese con 9 punti, al 108° posto alla Pol Pagnona con 3 punti.

Per le società Assolute (Allieve fino ai Veterani B) le migliori per le cinque categorie con 3 atleti, vince la Us 5 Stelle Seregnano (Trento) con 370 punti, al 2° posto per il Cs Cortenova con 343 punti e al 3° posto Gs Csi Morbegno con 323 punti, gli altri lecchesi: 9° posto Team Pasturo con 249 punti, al 12° posto Dilettantistica Premana con 208 unti, al 13° posto Gs Virtus Calco con 194 punti, al 31° posto per la Pol Bernate con 68 punti, le altre società lecchesi senza avere le cinque categorie sono al: 34° posto Us Derviese con 204 punti, al 41° posto Pol Pagnona con 98 punti, al 50° posto Pol Bellano con 70 punti e al 111° posto con Pol Oratorio 2B con 3 punti

Infine a vincere nella classifica generale è stato per il Csc Cortenova con 554 punti, con 549 punti al secondo posto l’Us 5 Stelle Seregnano, con il terzo posto con 500 punti la Pol Dueville, i nostri concludono al 7° posto per Team Pasturo con 413 punti, al 9° posto per la Dilettantistica Premana con 357 punti, al 13° posto per il Gs Virtus Calco con 276 punti, al 27° posto con la Pol Bernate con 92 punti, le altre società che non hanno rispettato il criterio 3 Giovanili e 5 Assoluti: 36° posto con il Us Derviese con 213 punti, al 63° posto con Pol Bellano con 101 punti, al 64° posto con la Pol Pagnona con 99 punti e al 130° punto per la Pol Oratorio 2B con 3 punti.

Sono le società di questi tre comitati hanno contato ben 1000 atleti, i lecchesi sono quasi 300 atleti, Virtus Calco, Cs Cortenova, Team Pasturo, Dilettantistica Premana, Pol Bernate, Us Derviese, Pol Pagnona, Pol Bellano e Pol Oratorio 2B.

Tutti i risultati per i lecchesi:

Esordienti 1° anno: 2^ Giulia Fazzini (Dilettamtistica Premana), 10^ Lavinia Origo (Virtus Calco), 20^ Ginevra Piazza (Csc Cortenova), 36^ Ginevra Battaglia (Dilettantistica Premana), 55^ Elena Malugani (Csc Cortenova), 63^ Elisa Gianola (Dilettantistica Premana), 64^ Ester Bertoldini (Dilettantistica Premana), 69^ Nicole Brioschi (Pol Bernate).

Esordienti 1° anno: 6° Christian Galbusera (Virtus Calco), 9° Michele Battaglia (Dilettantistica Premana), 36° Samuele Villa (Virtus Calco), 44° Francesco Tarzia (Virtus Calco), 74° Thomas Tosello (Pol Bernate).

Esordienti 2° anno: 25^ Maddalena Locatelli (Csc Cortenova), 30^ Martina Pelizzoli (Virtus Calco), 35^ Anna Colombo (Virtus Calco), 39^ Gaia Bergamini (Team Pasturo), 42^ Erika Polvara (Virtus Calco), 45^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 47^ Nicole Maroni (Team Pasturo), 48^ Chiara Gianola (Dilettantistica Premana), 52^ Greta Magni (Virtus Calco), 53^ Greta Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 58^ Matilde Meroni (Team Pasturo), 65^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 72^ Nicla Galbusera (Pol Bernate), 84^ Anita Colombo (Virtus Calco), 85^ Maria Giulia Colombini (Team Pasturo), 94^ Chiara Magni (Virtus Calco), 95^ Maira Cazzato (Virtus Calco), 97^ Giorgia Fumagalli (Virtus Calco), 106^ Ginevra Corti (Pol Bernate).

Esordienti 2° anno: 4° Mirco Pelizzaro (Csc Cortenova), 20° Fabrizio Pomoni (Dilettantistica Premana), 26° Leonardo Rizzi (Dilettantistica Premana), 29° Francesco Bellati (Dilettantistica Premana), 34° Riccardo Campagnoli (Pol Bernate), 58° Davide Invernizzi (Virtus Calco), 61° Francesco Scaglioni (Virtus Calco).

Ragazze A: 26^ Virginia Gallo (Pol Bernate), 51^ Chiara Magni (Csc Cortenova), 59^ Linda Galbusera (Virtus Calco).

Ragazzi A: 7° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 26° Riccardo Fazzini (Dilettantistica Premana), 34° Riccardo Ghezzi (Virtus Calco), 44° Pietro Nicola Gianola (Dilettantistica Premana), 77° Mattia Bonfanti (Virtus Calco).

Ragazze B: 3^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 16^ Nicole Abis (Csc Cortenova), 40^ Nina Gianola (Dilettantistica Premana), 47^ Elisa Martinelli (Team Pasturo), 55^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 74^ Michela Pomoni (Dilettantistica Premana), 95^ Viola Piantelli (Pol Bernate).

Ragazzi B: 4° Nicola Spano (Csc Cortenova), 5° Lorenzo Giudo (Team Pasturo), 17° Riccardo Galbusera (Virtus Calco), 27° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 28° Diego De Lorenzi (Csc Cortenova), 34° Oscar Gianola (Dilettantistica Premana), 35° Federico Crippa (Us Derviese), 41° Lorenzo Pomoni (Dilettantistica Premana), 42° Tommaso Scalambra (Virtus Calco), 46° Michele Brumana (Pol Pagnona), 57° Tommaso Novati (Pol Bernate), 100° Riccardo Merlo (Pol Bernate).

Cadette: 3^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), 18^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 19^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 25^ Carolina Fazzini (Dilettantistica Premana), 30^ Serena Gianola (Dilettantistica Premana), 52^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 53^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 55^ Emma Pozzi (Us Derviese), 67^ Irene Tarzia (Virtus Calco), 77^ Caterina Piatti (Us Derviese), 78^ Giulia Valagussa (Virtus Calco), 82^ Rebecca Colombo (Virtus Calco), 93^ Alessia Mancin (Team Pasturo), 100^ Martina Brusadelli (Virtus Calco), 110^ Noemi Galbusera (Virtus Calco), 116^ Sara Vaccariello (Team Pasturo), 117^ Olga Piazza (Virtus Calco), 123^ Matilde Beretta (Virtus Calco), 156^ Costanza Maria Monti (Virtus Calco), 159^ Emma Bardoscia (Virtus Calco), 165^ Sara Ticozzelli (Csc Cortenova), 168^ Ilaria Dozio (Virtus Calco), 180^ Matilde Carsana (Virtus Calco), 186^ Martina Tiziana Vertemati (Pol Bernate), 187^ Beatrice Ferin (Virtus Calco).

Cadetti: 3° Francesco Gianola (Dilettantistica Premana), 6° Federico Orlandi (Team Pasturo), 17° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 22° Federico Forni (Team Pasturo), 27^ Andrea Benedetti (Csc Cortenova), 31° Michele Bellati (Dilettantistica Premana), 45° Marco Fazzini (Dilettantistica Premana), 61° Alessandro Panzeri (Virtus Calco), 82° Luca Farina (Team Pasturo), 97° Andrea Colombo (Team Pasturo), 125° Omar Bertoldini (Dilettantistica Premana), 127° Tomas Gianola (Dilettantistica Premana), 156° Gianluca Cattaneo (Virtus Calco), 160° Matteo Bonanomi (Virtus Calco), 162° Lorenzo Fumagalli (Virtus Calco).

Allieve: 7^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 20^ Arianna Rizzi (Dilettantistica (Premana), 26^ Maria Fazzini (Dilettantistica Premana), 38^ Alessia Acquistapace (Csc Cortenova), 45^ Aurora Combi (Csc Cortenova), 58^ Clelia Brognoli (Virtus Calco), 59^ Elisa Dozio (Virtus Calco).

Allievi: 2° Carlo Tagliabue (Us Derviese), 10° Tommaso Farina (Team Pasturo), 12° Paolo Gianola (Dilettantistica Premana), 16° Lorenzo Forni (Team Pasturo), 22° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 28° Oscar Luigi Pomoni (Dilettantistica Premana), 33° Marco Tiziano Fusi (Team Pasturo), 34° Moris Gianola (Dilettantistica Premana), 43° Michale Gianola (Dilettantistica Premana), 45° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 47° Vittorio Crippa (Virtus Calco), 48° Timothy Gabriel Mbamou (Pol Bernate), 49° Luca Colombo (Team pasturo), 50° Stefano Nuzzo (Team Pasturo), 51° Marco Mascheri (Csc Cortenova), 55° Riccardo De Martini (Csc Cortenova), 60° Mattia Melloni (Virtus Calco), 62° Francesco Limosani (Pol Bernate), 70° Leonardo Brambilla (Virtus Calco), 72° Stefano Tagliaferri (Virtus Calco), 73° William Idili (Virtus Calco), 76° Filippo Colombo (Virtus Calco), 77° Niccolò Dozio (Virtus Calco), 78° Tommaso Panzeri (Virtus Calco), 79° Matteo Maggioni (Virtus Calco), 81° Matteo Piatti (Us Derviese), 84° Andrea Vitali (Csc Cortenova).

Juniores: 1^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 2^ Michela Gritti (Team Pasturo), 15^ Emma Lombardi (Virtus Calco), 16^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco), 17^ Valentina Acquistapace (Csc Cortenova), 21^ Gaia Comi (Virtus Calco), 22^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 24^ Sofia Piantelli (Pol Bernate).

Juniores: 4° Emanuele Fazzini (Dilettantistica Premana), 11° Giulio Mascheri (Csc Cortenova), 20° Mauro Gianola (Dilettantistica Premana), 26° Alessandro Gianola (Dilettantistica Premana), 27° Simone Monzardo (Pol Bernate), 30° Davide Prandi (Csc Cortenova), 37° Cesare Fumagalli (Virtus Calco).

Seniores: 4^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 5° Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 6^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 9^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 11^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 20^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 21^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 24^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 26^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 30^ Clara Spano (Csc Cortenova), 31^ Anna Di Dio (Virtus Calco), 33^ Roberta Fornari (Pol Oratorio 2B), 36^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 38^ Marta Viganò (Pol Bernate), 39^ Anna Buccino (Pol Bernate), 41^ Marta Piantelli (Pol Bernate), 42^ Anna Preda (Virtus Calco).

Seniores: 5° Giovanni Artusi (Csc Cortenova), 15° Simone Bossetti (Team Pasturo), 18° Stefano Villa (Virtus Calco), 21° Stefano Tavola (Virtus Calco), 25° Luca Lanfranconi (Csc Cortenova), 26° Lorenzo Pepe (Csc Cortenova), 27° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 43° Daniele Valsecchi (Csc Cortenova), 44° Gianni Codega (Csc Cortenova), 47° Marco Piazza (Csc Cortenova), 53° Mirko Vergottini (Csc Cortenova), 55° Simone Bizzi (Virtus Calco), 57° Fabio Buttera (Pol Pagnona), 64° Luca Codara (Virtus Calco), 82° Samuele Carletti (Pol Bernate) 86° Marco Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 87° Matteo Clapis (Virtus Calco), 88° Christian Brescia (Virtus Calco), 89° Stefano Baruffaldi (Csc Cortenova), 97° David Giuseppe Sala (Pol Bernate).

Amatori A: 2^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 16^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 17^ Angela Locatelli (Dilettantistica Premana), 18^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 20^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 22^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 24^ Roberta Caverio (Team Pasturo), 29^ Anna Carozzi (Team Pasturo), 33^ Simona Terzoli (Pol Bernate).

Amatori A: 20° Alberto Aldo Giuliano Neggia (Csc Cortenova), 24° Massimiliano Meroni (Team Pasturo), 31° Giovanni Sestito (Csc Cortenova), 35° Federico Goretti (Pol Bellano).

Amatori B: 6^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 10^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 19^ Elena Rusconi (Csc Cortenova), 20^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco), 25^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 29^ Francesca Castagna (Team Pasturo), 32^ Arianna Mazzucchelli (Pol Bernate), 34^ Sabrina Mauri (Virtus Calco), 35^ Milena Benedetti (Csc Cortenova), 37^ Silvia Nogara (Csc COrtenova), 44^ Silvia Ferrario (Csc Cortenova), 52^ Simona Colombo (Team Pasturo), 53^ Giuseppina Sandrini (Virtus Calco), 54^ Chiara Libera Russo (Virtus Calco), 55^ Sara Prataviera (Virtus Calco).

Amatori B: 5° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 7° Mario Buzzella (Us Derviese), 8° Walter Patriarca (Us Derviese), 11° Carlo Bellati (Dilettantistica Premana), 12° Attilio Ezio Artusi (Csc Cortenova), 18° Davide Gottifredi (Pol Bellano), 27° Andrea Roberto Cazzato (Virtus Calco), 44° Daniele Danadoni (Team Pasturo), 45° Giovanni Combi (Csc Cortenova), 59° Luca Bonfanti (Team Pasturo), 62° Luca Gattinoni (Csc Cortenova), 63° Lorenzo Beretta (Virtus Calco), 66° Alessandro Vitali (Pol Bellano), 70° Alex Fazzini (Dilettantistica Premana), 76° Giovanni Acquistapace (Csc Cortenova), 77° Carlo Benedetti (Csc Cortenova), 79° Carlo Bonini (Pol Bernate), 83° Franco Invernizzi (Team Pasturo), 84° Paolo Cattaneo (Pol Bernate), 86° Claudio Bertoldini (Dilettantistica Premana), 90° Gianni Zicca (Csc Cortenova), 91° Paolo Colombo (Team Pasturo), 102° Maurizio Perego (Pol Bernate), 103° Alberto Piazza (Csc Cortenova), 107° Marco Pelizzaro (Csc Cortenova), 108° Luca Monzardo (Pol Bernate).

Veterane A: 9^ Eugenia Casati (Virtus Calco).

Veterani A: 22° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 25° Attilio Castagna (Csc Cortenova), 26° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 38° Luca Gianola (dilettantistica Premana), 41° Walter Andreotti (Virtus Calco), 43° Luca Agostino Ettore Scarsi (Csc Cortenova), 45° Davide Forni (Team Pasturo), 47° Stefano Conti (Csc Cortenova), 50° Michele Benedetti (Csc Cortenova), 54° Stefano Castellucci (Csc Cortenova), 55° Simone Bossetti (Team Pasturo), 60° Giorgio Valsecchi (Team Pasturo), 61° Saverio Selvaggio Gennaro (Pol Bernate), 65° Paolo Melesi (Csc Cortenova), 74° Alfio Ippolito (Team Pasturo).

Veterane B: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 6^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 19^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 21^ Angela Gambini (Csc Cortenova).

Veterani B: 7° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 14° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 38° Modesto Tagliaferri (Pol Pagnona), 41° Angelo Corsaro (Pol Bernate), 42° Edgardo Locatelli (Team Pasturo), 52° Francesco Castellani (Csc Cortenova).

Disab. Intell. Relazionali Giovani: 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

Domenica mattina le staffetta, Giovanile e Assolute.

Si sono svolte domenica le staffette: dagli Esordienti fino ai Cadetti per 5 atleti ogni staffetta si potevano per società o per comitati lombardi, ben 62 per la staffetta giovanile al femminile e 49 al maschile. Le staffette Assolute dai Cadetti fino ai Veterani B, al femminile hanno gareggiato 24 staffette mentre al maschile sono stati ben 50 staffette.

Vince al giovanile femminile per il Csc Cortenova con Denis Mascheri, Caterina Ciacci, Sofia Piazza, Arianna Buzzoni e Nicole Abis, al 14° posto per Virtus Calco 1, al 31° posto Virtus Calco 3, al 36° posto Premana, al 39° posto Cortenova/Dervio, al 42° posto Cortenova 2, al 51° posto Virtus Calco 2, al 52° posto Virtus Calco 4, al 53° posto Virtus Calco 5, al 61° posto Pol Bernate.

Al maschile giovanile al 6° posto Cortenova/Pasturo, al 20° posto al 34° Virtus Calco 6, al 34° posto Liete Colle/Calco, al 40° posto Pol Bernate/Anspi, al 47° posto Virtus Calco 7.

Nella Assoluta femminile prende il secondo posto per Derviese/Santi con Ilaria Minatti, Benedetta Buzzella, Teresa Buzzella, Asia Contessa e Letizia Oltolini, al 5° posto Cortenova/Liete Colle A, 11° posto Virtus Calco A, al 12° posto Cortenova/Ravello, al 14° posto Cortenova A, al 15° posto Cassago D’Adda/Premana C, al 20° Virtus Calco B, al 22° posto Bernate/Anspi, al 23° posto Bernate A,

Al maschile al 6° posto Cortenova/Derviese, al 12° posto Virtus Calco A, al 16° posto Cortenova A, al 24° posto Cortenova C, al 26° posto Virtus Calco C, al 30° posto Premana/Cortenova/Derviese, al 34° posto Bernate C, al 35° posto Cortenova D, al 36° posto Virtus Calco D, al 43° posto Cortenova E, al 46° posto Bernate B, al 47° posto Cortenova B e al 49° posto Virtus Calco B.