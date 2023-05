Da Capraia all’Isola d’Elba a nuoto, l’ultima impresa di Giorgio Riva

Domenica 28 maggio il nuotatore ha compiuto a bracciate la traversata tra le due isole

35 km in poco meno di 12 ore: “Grazie a tutti per il supporto”

LIVORNO – 35 km a nuoto, dall’Isola di Capraia all’Isola d’Elba. E’ l’ultima impresa di Giorgio Riva, nuotatore di Carate Brianza, chiusa con successo domenica 28 maggio. Sul nostro lago Riva aveva compiuto a forza di bracciate il trittico Bellagio-Como, Bellagio-Lecco e Bellagio-Colico, il periplo del Lario e la tratta Lecco-Colico.

Lo scorso anno aveva effettuato il giro dell’Isola d’Elba, sempre a nuoto, progettando l’impresa che si è da poco conclusa: la traversata da Capraia all’Elba, sulla rotta dei cetacei.

Riva si è ‘tuffato’ domenica mattina alle 6.10, arrivando all’Elba alle 17.50. 11 ore e 40 minuti a nuoto per coprire 35 km. “E’ andato tutto benissimo – ha raccontato – il meteo è stato perfetto con vento laterale poco influente”. All’arrivo il nuotatore è stato accolto da moltissime persone, tra cui il sindaco di Marciana Marina, Gabriella Allori, e il Gruppo locale degli ‘Amici di Pratesi’ che hanno preparato il ristoro.

Come sempre, durante la traversata Giorgio ha potuto contare sulla preziosa ‘scorta’: “Ho avuto il supporto logistico del Centro Ricerca Cetacei Isola d’Elba che mi ha accompagnato con una barca a vela e quello della società Sea Kayak Italy con Giuseppe De Bernardi che mi ha scortato in kayak e della Lega Navale di Portoferraio – ha raccontato Giorgio – la mission di questa traversata è stata la valorizzazione dell’ambiente ed in particolare dell’ecosistema marino. Oltre con il Centro Ricerca Cetacei abbiamo collaborato nuovamente con Refill-Now di Matteo Galeazzi“.