Elena Fustella e Davide Raineri campioni italiani Master sui 10km su strada

Bene anche Carmen Piani che chiude al secondo posto

Domenica scorsa a Canosa, in Puglia, quattro i lecchesi al via

CANOSA (BA) – Domenica scorsa a Canosa, in Puglia, si è svolto il Campionato Italiano Master della 10km su strada: 1140 atleti Master al via, 21 titoli individuali assegnati e due scudetti per club. A vincere il titolo italiano di società femminile l’Atl Paratico (BS) con 1125 punti, 4 punti in meno per l’Atl 85 Faenza seconda con 1124 punti, al terzo posto l’Atl Tommaso Ass Trani con 943 punti. Al maschile l’Atl Dynamyk Fitness Paolo Colle vince con 1479 punti, l’Atl Paratico seconda con 1411 punti, a chiudere il podio col terzo posto la Daunia Running con 1375 punti.

Quattro lecchesi in gara, uno per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e gli altri atleti per società fuori dalla Lombardia. Elena Fustella (per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo Master 60 con 41’52”, al secondo posto Carmen Piani (Circolo Minerva) con 43’11”, al quarto posto Giovanna Cavalli (Atl Paratico) con 46’10”. Vince il titolo per i Master 50 Davide Raineri (Daunia Running) con 32’24” e, oltre a vincere il titolo, ha anche chiuso al secondo posto Assoluto sui i 1175 atleti in gara con anche atleti Assoluti.