Filippo Vedana si laurea campione regionale nel salto in lungo Allievi

Sabato scorso, in cinque diverse sedi, si sono svolti i Campionati Regionali Indoor

A Casalmaggiore poker di titoli regionali per Luca Perego

BERGAMO – Organizzata dall’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter e Bergamo Stars Atletica all’impianto indoor di via Monte Gleno, una quarantina di atleti della categoria Allieve/i hanno gareggiato per il Campionato Regionale del salto in lungo. Tre atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: Filippo Vedana con 6,84m si è portato a casa il titolo, Andrew Curmà al 7° posto con 6,28m, Kebe Fall 21^ con 4, 38m.

A Casalmaggiore (CR) in gara la categoria Master per i 60m, 60hs, e tutti i salti (alto, lungo, triplo e asta). Quattro vittorie per Luca Perego (Virtus Calco) nella categoria SM45: nel salto in alto con 1,48m, nel salto in lungo con 5,07m, nel salto triplo con 10,88m e nei 60hs con 11”45. Mattia Vitali (Atl lecco Colombo Costruzioni) 2° nei 60m nella categoria SM35 con 7”55, Marco Abis (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3° nella categoria SM40 con 7”75, Maurizio Bertoli (Amatori Lecco) 5° nella categoria SM65 sui 60m con 9”58.

A Saronno (VA) Campionato Regionale di salto triplo f/m per le categorie J/P/Assoluti, solo due lecchesi in gara: Sara Ciappesoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 4^ classificata con 10,90m e Samuele Arienti (Up Missaglia) 4° con 11,95m.

A Padova in gara i 400m, 1500m e marcia per il titolo Regionale Assoluti. In più 200m, 60hs, 800m, asta, lungo, triplo, peso, tutti senza titolo. Il migliore risultato è stato il 5° posto di Alessandro Rota (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 200m con 22”45, Nicole Acerboni (Bracco Atletica) 12^ sui 1500m con 4’38”82, Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 13° sugli 800m con 1’56”06, Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 16^ sugli 800m con 2’20”65, Ilaria Menatti (Bracco Atletica) 17^ sui 1500m con 4’45”39, Elisa Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 19^ sugli 800m con 2’22”17 e 27^ sui 1500m con 4’55”18 nuovo primato personale, Mattia Adamoli (Atl Vallebrembana) 19° sui 1500m con 4’02”62, Sofia Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 55^ sugli 800m con 2’45”53 e 64^ sui 1500m con 5’40”68, Alessandro Canclini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 63° sui 200m con 23”84.