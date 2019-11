Football Americano. Commandos Brianza, altra pesante sconfitta

Seconda sconfitta stagionale.

Gran meta del running back Davide Oggianu.

CAVALLERMAGGIORE – I Commandos Brianza subiscono la seconda sconfitta su altrettante partite nel campionato 7-League CSI. Nella trasferta cuneense di Cavallermaggiore i rossoneri sono stati nettamente battuti col punteggio di 32-6

La gara è iniziata subito in salita contro i rivali. Il primo tempo è un assolo dei padroni di casa, con la formazione brianzola in netta difficoltà, tanto che le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 32-0 per i Vikings.

Nella ripresa coach Andrea Rusconi prova a “svegliare” i suoi ragazzi e l’effetto è quello sperato. La difesa sigilla l’attacco piemontese, non concedendo un singolo punto, e una fantastica accelerazione del running back Davide Oggianu ha permesso ai lecchesi di segnare la prima meta della stagione, chiudendo la partita sul punteggio di 32-6.

Questo fine settimana i Commandos Brianza godranno di un turno di riposo. La formazione lecchese tornerà in campo il 30 novembre a Calco contro i Bears di Alessandria. Inizio alle ore 21.00.

VIKING CAVALLERMAGGIORE – COMMANDOS BRIANZA 32-7