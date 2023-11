Football americano. Commandos Brianza, altro ko

Partita ribaltata nella ripresa dai Valtellina Vikings (27-14)

Due mete di Youssif, infortunatosi nel secondo tempo

SONDRIO – Seconda partita in trasferta e seconda sconfitta per i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. I rossoneri hanno lottato ma, alla fine, a prevalere sono stati i Valtellina Vikings.

Domenica 19 novembre la squadra lecchese di football americano – partecipante al campionato della 7League CSI – ha cominciato malissimo, con una meta subita. I lariani non si sono arresi e, prima con una safety e poi con un touchdown del runningback Youssif, hanno messo il naso avanti (7-8). Una safety per i padroni di casa e un’altra meta di Youssif manda i Commandos Brianza negli spogliatoi con sei punti di vantaggio (8-14).

A far cambiare completamente lo spartito del match ci ha pensato l’infortunio di Youssif. Spuntato, l’attacco rossonero è andato in tilt e non è riuscito a realizzare nemmeno un punto nella ripresa. I Viking ne hanno approfittato per ribaltare il match e vincere col punteggio di 27-14.

Il prossimo match – il primo casalingo – si svolgerà a Ello il 3 dicembre 2023. Avversari di giornata gli Altolivenza 29ers, in quello che sarà un vero e proprio spareggio.