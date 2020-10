Football Americano. Commandos travolgenti contro i Valtellina Vikings

Amplissima vittoria per i brianzoli, col punteggio di 28-6

Due mete per il running back Andrea Ratti

TOVO DI SANT’AGATA – Dopo quasi otto mesi di stop i Commandos Brianza tornano a giocare una partita di football americano, anche se amichevole. Domenica 11 ottobre 2020 la squadra di coach Andrea Rusconi si è recata a Tovo di Sant’Agata per sfidare i Valtellina Vikings.

La sfida tra le due formazioni si è disputata in modalità scrimmage, coi brianzoli che vanno in meta al primo possesso offensivo grazie al running back Andrea Ratti. L’attacco dei Commandos non si è più fermato. Ratti segna ancora, poi scalda il braccio il quarterback Stefano Rusconi che prima manda in “end zone” Carlo Visconti e poi Matteo Valsecchi. L’ultima meta la segna il difensore Matteo Carbonara, dopo un intercetto.

Sommando le varie conversioni – e anche la meta avversaria di Matteo Collazuol – il punteggio finale vede i Commandos vincere 28-6.

“Sono veramente contento della prestazione dei ragazzi, abbiamo lavorato molto sui blocchi e sugli schemi di corsa, i due touchdown fatti dimostrano che siamo sulla strada giusta. Sono soddisfatto dell’esordio dei rookie e sono sicuro che i margini di miglioramento sono ampi. Avevo chiesto alla squadra di iniziare con una vittoria e così è stato. Ora testa bassa, lavoriamo per ridurre gli errori e prepararci al massimo per l’imminente inizio del campionato nazionale CSI 7League” dichiara il coach Andrea Rusconi.