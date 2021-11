Football americano. Ecco il calendario dei Commandos Brianza

Esordio contro i Wildcats Cremona domenica 7 novembre

“Siamo pronti a dare il meglio di noi” dichiara il quarterback Rusconi

LECCO – Inizierà domenica 7 novembre a Cremona la CSI 7-League, il campionato di football americano a sette che vede partecipare anche la formazione lecchese dei Commandos Brianza.

Le squadre iscritte sono tredici, divise su criteri geografici, proprio come accade nella NFL: ci sono due conference – Nord e Sud – ognuna delle due divisa in altrettante division.

La formazione lecchese è finita nel girone Nord-Ovest insieme ai Wildcats Cremona e gli Alligators Rovigo.

“I ragazzi sono pronti, abbiamo molti nuovi giocatori che saranno alla prima esperienza ma so che usando la testa e rimanendo concentrati daranno il meglio di sé per aiutare la squadra ad ottenere un risultato positivo – dichiara il quarterback Stefano Rusconi – La prima partita è sempre particolare dal punto di vista delle emozioni e delle tensioni; siamo fermi da molto tempo a causa del COVID-19 ma ci siamo allenati bene e siamo pronti a dare il meglio di noi”.

Quello dei giocatori lecchesi sarà un vero e proprio ritorno alle competizioni, visto che l’edizione 2020/21 non è stata disputata a causa della pandemia di Covid-19.

I Commandos disputeranno quattro gare, un confronto andata e ritorno contro entrambe le formazioni del girone. Se ottenessero un buon piazzamento potrebbero aspirare ai Play Off validi per l’accesso alla finale nazionale.

La formazione di coach Andrea Rusconi disputerà i match casalinghi a Calco, sul campo di via San Virgilio.

CSI 7-LEAGUE

dom 07/11 | Wildcats Cremona – Commandos Brianza

dom 28/11 | Commandos Brianza – Alligators Rovigo

dom 05/12 | Commandos Brianza – Wildcats Cremona

sab 18/12 | Alligators Rovigo – Commandos Brianza