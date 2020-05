Football Americano. I Commandos Brianza celebrano i cinque anni di attività

Video tributo per i rossoneri

“Non vediamo l’ora di tornare in campo”

LECCO – In attesa di potersi ritrovare sul campo, i dirigenti dei Commandos Brianza hanno deciso di pubblicare un video tributo che racchiude i cinque anni di attività della società lecchese.

Il video, realizzato dalla Rusconi Entertainment, racchiude alcune delle più spettacolari immagini della formazione rossonera.

“Questo video ripercorre quello che sono i Commandos, da dove sono partiti – campetti sperduti, fangosi, pochi giocatori con divise da cinque euro della Decathlon – fino a dove sono arrivati oggi. Adesso esiste un gruppo di amici numeroso, con attrezzature e divise professionali. Un gruppo che punta ad affrontare avversari sempre più tosti.. Nulla è piovuto dal cielo e questo video ne è la testimonianza, la dimostrazione che bisogna guadagnarsi tutto, dentro e fuori dal campo” ha dichiarato Andrea Rusconi, allenatore e factotum della squadra.

“Al momento non abbiamo in programma nessun evento per festeggiare questa ricorrenza – conclude Rusconi – posso dire che la vera festa sarà il ritrovarci insieme in campo, visto che le nostre attività sono sospese dal 23 febbraio. Speriamo accada il prima possibile.