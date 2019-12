Football Americano. Prima vittoria stagionale per i Commandos

Battuti i Bears Alessandria.

Tra due settimana le sfida contro Cremona.

CALCO – I Commandos Brianza possono festeggiare la prima vittoria stagionale nel campionato 7League CSI. Nello stadio di casa Don Masanti di Calco i ragazzi di coach Andrea Rusconi hanno respinto l’assalto dei Bears Alessandria.

Il coaching staff ha studiato nuove mosse per la sfida contro i piemontesi, ormai un “classico” di questo campionato, e i frutti si sono visti. Nel primo tempo l’attacco rossonero torna produttivo grazie al braccio del quarterback Stefano Rusconi, che trova in end zone Mirco Besana e, per ben due volte, Matteo Canzi.

Alessandria non riesce a reagire e si rende pericolosa solo verso la fine. L’ultimo touchdown piemontese, a tempo quasi scaduto, non impensierisce i lecchesi, che vincono col punteggio di 19-12.

Domenica 15 dicembre i lecchesi torneranno in campo a Cremona, contro i locali Wildcats. Una vittoria potrebbe ancora consentire di sperare nei Play Off, ma la differenza punti non lascia molti margini per sognare.