Football americano. Zampata degli Alligators, Commandos ko

Due fumble condannano la squadra di coach Rusconi

Domenica prossima la sfida interna contro i Wildcats Cremona

LECCO – Esordio casalingo amaro per i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. Al termine di una sfida molto tirata, i lecchesi hanno dovuto cedere il passo agli Alligators Rovigo.

Le condizioni del campo di casa, a causa del pessimo meteo, non favoriscono certo lo spettacolo, con entrambe le squadre che faticano a mettere a segno punti. I rossoneri si sbloccano con un touch down del WR Filippo Lunardelli nel primo quarto.

Nel secondo quarto un’ingenuità dei lecchesi – fumble ricoperto in meta – consente a Rovigo di segnare sei punti e andare al riposo in assoluta parità.

Nella terza frazione sono ancora i Commandos a scappare via grazie alla ricezione in end zone di Andrea Comito. Con la partita in pugno, la formazione lecchese butta tutto al vento con un fumble del quarterback. Rovigo ringrazia, schiera l’attacco e arriva a segnare meta e conversione, vincendo la partita col punteggio di 12-13.

Domenica 5 dicembre i Commandos torneranno in campo nella sfida casalinga contro i Wildcats Cremona. Necessaria una vittoria per sperare nei Play Off.

COMMANDOS BRIANZA – ALLIGATORS ROVIGO 12-13

Mete: Lunardelli, Comito.