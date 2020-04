Galbiate, annullata la 9^ edizione della Monte Barro Running

La sofferta decisione degli organizzatori: “Giusto così, torneremo più forti di prima”

Rimborso completo per chi era già iscritto e aveva già versato la quota di partecipazione

GALBIATE – Il prossimo 10 maggio non si potrà disputare la 9° edizione della Monte Barro Running – Trofeo Luigi Galbiati. La gara è stata annullata, non senza dispiacere, dal Gruppo Podistico Libertà di Galbiate.

“Negli ultimi giorni – hanno fatto sapere – abbiamo valutato la possibilità di poter organizzare la gara in altra data nel prossimo autunno ma un calendario affollato di eventi già programmati o posticipati rendono tale spostamento non praticabile, anche per non creare ingiusta concorrenza ad altri organizzatori. L’edizione 2020 pertanto non si disputerà: vi diamo appuntamento al 2021.

Chi si è già iscritto a questa edizione avrà un rimborso completo della quota versata”.

“Non è certo questo il momento di pensare a gareggiare e partecipare ad eventi del genere; cogliamo l’occasione per applaudire chi tra istituzioni, personale medico e sanitario, forze dell’ordine, protezione civile e associazioni di volontariato sta svolgendo un grande e faticoso lavoro anche correndo seri rischi per la propria salute. In questi giorni di apprensione e paura auguriamo il meglio a voi e ai vostri cari: il momento di correre, di gareggiare, di stare insieme, tornerà e siamo certi che tutti ce lo godremo assai di più” hanno concluso dal Gruppo.