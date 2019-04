Laura Todeschini guida la squadra femminile al quinto posto assoluto.

I maschi chiudono decimi, serve una grande terza prova per salvarsi.

PADOVA – Sabato alla Kioene Arena di Padova si è disputata la seconda prova del campionato di Serie A2 di ginnastica artistica, con la Ghislanzoni-Gal che ha fatto scendere in pedana sia la formazione femminile che quella maschile.

Partiamo proprio dalle ragazze, che sicuramente si sono ben comportante e hanno ipotecato la permanenza nel massimo campionato, a una gara dalla fine del torneo. La squadra, composta da Anna Galbusera, Sofia Guglieri, Zoe Maccagnan, Lisa Rigamonti, Mara Rigamonti e Laura Todeschini ha dato il massimo. Proprio Laura si è segnalata con una prova eccellente, facendo registrate il suo record di punti e concludendo al secondo posto nella classifica generale All Around.

La formazione bluceleste, spinta proprio dall’ottima prova di Todeschini, conclude al quinto posto assoluto – a un passo dal podio! – e risale fino al sesto posto della classifica generale.

Per quanto riguarda la squadra maschile – Lorenzo Bonicelli, Alessandro Chiodi, Michele Maiellaro, Elia Maccagnan, Daniele Gadia e Massimo Cerfogli – le esecuzioni al cavallo con maniglie, alla sbarra e al corpo libero (due errori per ognuna di queste specialità) affossano le ottime prove al volteggio e alle parallele.

Questa prova opaca dei blucelesti vale il decimo posto totale e il decimo assoluto su dodici squadre in gara. Se il campionato finisse oggi, la squadra maschile sarebbe retrocessa in serie B. Fortunatamente c’è ancora l’ultima prova di Firenze (4 maggio 2019) per risalire la classifica e meritarsi la riconferma in Serie A2.