Quattro ori e undici medaglie totali per la squadra lecchese

Bravissima Gabriela Uka, vincitrice di due gare

ALBIATE – Fine settimana fantastico per le piccole ginnaste della Polisportiva Zanetti. La società lecchese ha portato a casa ben undici medaglie dalla seconda prova CSEN di Albiate, qualificando anche diverse atlete per le finali nazionali che si svolgeranno a Maggio a Forlì.

La gare hanno visto coinvolte una quindicina di società e più di cinquecento ginnaste, divise tra il Livello 1 (sabato) e il Livello 2 (domenica).

Sabato la grande protagonista è stata Gabriela Uka, vincitrice dell’oro a squadre nel corpo libero – insieme a Desirèe Pugliese e Valentina Gilardoni – chiudendo davanti all’altra squadra Zanetti formata da Martina Dragone, Greta Brusadelli e Anxela Gozhina. La Uka ha poi ottenuto il secondo oro vincendo la gara di cerchio.

Gli altri due ori sono stati vinti da Martina Riva e Camilla Cattaneo nel cerchio in coppia e da Laura Benfatto nella palla, davanti alla sua compagna Sara Giusi Ratti.

Medaglia d’argento per Noemi Gerosa e Gaia Locateli nel cerchio in categoria 2 e per Caterina Oliviero in categoria 3. Altri tre brillanti secondi posti sono arrivati nella palla singola categoria 2 con Elisa Manzoni, Martina Pia Pugliese e Anna Sala.

I due bronzi sono stati conquistati nella palla dalla singolarista Arianna Marino e dalla squadra formata da Francesca Emma, Asia Antonacci e Chiara Mommo.

La giornata di domenica, con le gare del Livello 2, non ha portato risultati eclatanti e nuove medaglie alla società lecchese.

Brava Arianna Invernizzi nel cerchio in categoria 3, ottenendo il quinto posto assoluto davanti alle compagne Francesca Ferrandi (18°) e Sara Depalma (23°). La stessa Invernizzi ha chiuso al 16° posto la gara di palla.

In categoria 2, 16° posto di Silvia Gianola nella palla e 15° per Beatrice Santambrogio nel cerchio.

“Non ci aspettavamo dei risultati così positivi – dichiara la responsabile tecnica Mara Miggiano – molte delle nostre atlete hanno ottenuto la qualificazione alla fase nazionale, per me è un grande orgoglio che voglio condividere con le mie allenatrici Andrea Silvia Anghileri, Martina Cogliati, Giulia Cantoni e Emma Casaril.”