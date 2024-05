Giovanni Dossi confermato Team Manager della Pallavolo Picco Lecco

“La bellezza di questo ruolo è la possibilità di poter conoscere ogni anno nuove persone con cui stringere amicizie”

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco conferma Giovanni Dossi nel ruolo di Team Manager per la prossima stagione sportiva. La stagione appena conclusa si è rivelata particolarmente impegnativa, con numerosi imprevisti e sfide che sono stati superati brillantemente grazie al lavoro di squadra e alla dedizione di tutto lo staff.

Giovanni Dossi desidera esprimere un ringraziamento speciale a tutti i suoi colleghi per la collaborazione e lo spirito di sacrificio dimostrato: “Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni di staff per la collaborazione e lo spirito di sacrificio, senza di loro sarebbe stato tutto più difficile se non impossibile”.

Con grande entusiasmo e rinnovato spirito, Dossi si prepara a intraprendere la nuova stagione in Serie A, consapevole dell’importanza di continuare a lavorare insieme per replicare i successi ottenuti: “Con lo stesso spirito e con tanto entusiasmo mi preparo a vivere questa nuova stagione in Serie A, consapevole che servirà ancora l’aiuto di tutti per fare altrettanto bene”.

Il Team Manager ha anche un pensiero speciale per le giocatrici con cui ha condiviso l’ultima stagione: “La bellezza di questo ruolo è la possibilità di poter conoscere ogni anno nuove persone con cui stringere amicizie, per questo vorrei ringraziare e augurare il meglio per il futuro a tutte le ragazze con cui ho condiviso questa sudata stagione”.

Giovanni conclude con un invito a ritrovarsi presto: “Ci vedremo sul taraflex!”.