Grande successo per l’ultima tappa dei concentramenti S3 di Volley a Colico

Oltre 500 i bambini presenti alla kermesse sportiva

LECCO – Si è conclusa l’ultima delle tre tappe dei Concentramenti S3, riservati ai giovani pallavolisti dai 5 agli 11 anni, organizzata dal Comitato Fipav Sondrio e dal Volley Colico presso il Campo Sportivo cittadino. L’evento, che si è svolto ieri, ha visto una partecipazione straordinaria, con oltre 500 bambini provenienti dall’Alto Lario, Valtellina e Valchiavenna che hanno trascorso una domenica all’insegna dello sport e della condivisione.

La società del Volley Colico ha allestito ben 30 campi da gioco, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le 21 società partecipanti sono state divise in 145 squadre, che si sono sfidate in partite emozionanti e ricche di adrenalina. Il clima festoso è stato arricchito dalla presenza di genitori e appassionati, che hanno tifato e incoraggiato i piccoli atleti con entusiasmo e calore.

“Grazie anche alla complicità del sole – affermano dalla società – abbiamo reso questa giornata di sport e condivisione speciale per i nostri bambini. L’evento ha visto la partecipazione attiva di tutta la comunità, con numerosi genitori che si sono offerti volontari per il montaggio e lo smontaggio dei campi. La Croce Rossa di Colico ha non solo garantito il servizio di assistenza sanitaria, ma ha anche contribuito a colorare la giornata con il loro servizio di truccabimbi, aggiungendo un tocco di magia per i più piccoli.

Un ringraziamento particolare va alla società ColicoDerviese, che ha gestito con efficienza il servizio bar della Club House, garantendo ristoro a tutti i presenti. “Un arrivederci al prossimo anno – concludono dal Volley Colico – con la speranza di replicare il successo di questa giornata e continuare a promuovere lo sport tra i più giovani”.

L’ultima tappa dei Concentramenti S3 ha dimostrato come lo sport possa unire comunità e generazioni diverse, creando momenti di gioia, emozione e crescita personale per tutti i partecipanti.