Il Canoa Kayak Rivabella a Città di Castello: ottimo 3° posto di Luca Riva nei Senior

Una trasferta ricca di soddisfazioni per la squadra del presidente Claudio Bettinazzi

Massimo Bettinazzi e Marilù Brambilla convocati per un raduno con la nazionale italiana giovanile. Il 14 aprile gara sprint a Olginate

LECCO – Lunga trasferta a Città di Castello (PG) sul fiume Tevere per il Canoa Kayak Rivabella che, lo scorso week-end, ha affrontato due gare nazionali, discesa classica e sprint.

Nessuna particolare difficoltà nella gara lunga di sabato (5 km per tutte le categorie) se non la partenza in linea su un fiume tutto sommato stretto che costringeva gli atleti ad andare subito forte per restare nelle posizioni di testa. Il miglior risultato di giornata è sicuramente il prestigioso 3° posto di Luca Riva nei Senior, autore di una partenza magistrale che gli ha permesso di restare agganciato al gruppetto dei migliori salendo sul terzo gradino del podio.

Per quanto riguarda gli altri atleti, nella Allievi B 7° Daniele Cagliani e 9° Rodolfo Aloe alla suo esordio in una gara ufficiale. Nei Cadetti A non smette di stupire Marilù Brambilla che vince facendo segnare il miglior tempo anche delle categorie Ragazze e Juniors. Nei Cadetti A 2° Pietro Corti e 3° Simone Baccaro che ha conquistato il podio con una emozionante volata negli ultimi 250 metri. Nei Cadetti B 3° Massimo Bettinazzi e 4° Pietro Mechilli. Nelle Ragazze Beatrice Bettinazzi è 4^, mentre nei Ragazzi buon 6° posto di Riccardo Rosa anche se con qualche rimpianto per uno scontro in partenza che gli ha fatto perdere secondi preziosi. Nella Juniores primo podio individuale in una gara nazionale per Iacopo Brambilla che chiude al 3° posto. Nei Senior 14° Matteo Pasquale e 18° Gioele Rota.

Nella Sprint della domenica qualche difficoltà tecnica in più con un “salto” che si è rivelato impegnativo e ha messo in difficoltà diversi atleti. Negli Allievi 7° Daniele Cagliani. Nei Cadetti A Pietro Corti è giunto 1° in C1 (Canadese) e 2° in K1. Nelle Cadette A Marilù Brambilla conferma il 1° posto. Nei Cadetti B Massimo Bettinazzi è 3° e Pietro Mechilli 4°; insieme hanno poi affrontato la gara in C2 conquistando il 3° posto. Nelle Ragazze 5^ Beatrice Bettinazzi; nei Ragazzi 12° Riccardo Rosa. Iacopo Brambilla è 5° negli Junior, mentre nei Senior 8° Luca Riva e 15° Matteo Pasquale. Chiudiamo con le gare a squadre: nei Cadetti vittoria di Marilù Brambilla, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli; nei Senior 3° Luca Riva, Matteo Pasquale e Iacopo Brambilla.

Una bella trasferta per il gruppo del presidente Claudio Bettinazzi che è tornato a casa con una grossa soddisfazione in più: “La gara era valida anche come selezione al raduno della nazionale giovanile che si svolge da oggi a domenica a Valstagna sul fiume Brenta, per quanto ci riguarda sono stati convocati ben 2 atleti, Marilù Brambilla e Massimo Bettinazzi, questo a conferma del valore dei risultati ottenuti. Non possiamo che essere felici”.

Canoa Kayak Rivabella che, domenica 14 aprile, sarà impegnato a livello organizzativo con la gara sprint che si svolgerà nel tratto di fiume a valle della diga di Olginate. Come al solito sarà uno spettacolo sportivo, soprattutto per chi non conosce questo sport. La partenza della prima manche è fissata alle ore 10.30.