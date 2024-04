Il Canoa Kayak Rivabella alla gara nazionale di Valstagna sul Brenta

Buoni risultati per gli atleti del presidente Bettinazzi nella doppia prova sprint e classica

Percorso tecnico e livello altissimo per la 1^ prova di selezione della squadra azzurra Junior e Senior

LECCO – Buoni risultati per il Canoa Kayak Rivabella che, lo scorso week-end, ha partecipato alla gara nazionale di Valstagna (VI) sul fiume Brenta. Un livello dell’acqua ottimale e la presenza di tutti gli atleti più forti della specialità (anche internazionali) hanno reso la gara molto tecnica e interessante.

Gara sprint al sabato e discesa classica alla domenica entrambe valide come prima prova di selezione per la squadra azzurra Junior e Senior che affronterà mondiali e europei. La gara classica, infatti, si è svolta su un tracciato più lungo dello standard (circa 6 km al posto dei tradizionali 3,5 km) per ricalcare ciò che troveranno gli atleti azzurri negli appuntamenti internazionali.

Percorso molto tecnico e altissimo livello degli atleti con la presenza della nazionale Svizzera, del campione del mondo sprint (un atleta sloveno) e di una società tedesca. Il risultato si è visto soprattutto nella gara sprint dove i primi 15 atleti al traguardo erano racchiusi in circa 2 secondi e mezzo.

La gara sprint

Nella sprint del sabato (2 manches di qualifica e la finale) gli atleti del Canoa Kayak Rivabella si sono fatti valere. Nelle Cadette A vittoria di Marilù Brambilla, mentre nei Cadetti A 2° Pietro Corti. Nei Cadetti B 3° Massimo Bettinazzi e 5° Pietro Mechilli. Nei Ragazzi 4° Riccardo Rosa a pochi centesimi dal podio, al femminile 6^ Beatrice Bettinazzi (7° della generale contando anche gli atleti stranieri). Negli Junior 9° Iacopo Brambilla (13° generale). Nei Senior 6° Lorenzo Corti (10° generale); 11° Luca Riva (16° generale); 21° Matteo Pasquale (21° generale). Nel C2 Senior 4° posto per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi (5° generale).

La gara classica

Nella gara classica si migliorano quasi tutti gli atleti della società del presidente Claudio Bettinazzi. Nelle Cadette A vittoria di Marilù Brambilla, mentre nei Cadetti A 2° Pietro Corti. Nei Cadetti B 3° Massimo Bettinazzi e 4° Pietro Mechilli. Nei Ragazzi 5° Riccardo Rosa, al femminile 4^ Beatrice Bettinazzi. Negli Junior 7° Iacopo Brambilla (9° generale). Nei Senior 5° Lorenzo Corti (8° generale); 7° Luca Riva (10° generale); 15° Matteo Pasquale (21° generale); 24° Claudio Bettinazzi (31° generale). Nel C2 Senior 1° posto per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi.