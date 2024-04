Il sindaco saluta il Lecco Calcio a 5 in partenza per la finale nazionale della Coppa Divisione

A Riccione i blucelesti affronteranno la Cioli Ariccia Calcio a 5

LECCO – Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore allo sport Emanuele Torri hanno ricevuto stamattina, martedì 23 aprile, in sala consiliare la squadra del Lecco Calcio a 5 in partenza per la finale nazionale della Coppa Divisione, che si disputerà mercoledì 24 aprile a Riccione contro la Cioli Ariccia Calcio a 5.

Hanno partecipato all’incontro: il Cavalier Stefanoni Fermo Pietro presidente onorario, Ionel Elena presidente, Maruccia Marcello direttore generale e Franceschini Francesco dirigente accompagnatore. Per lo staff Moratelli Marcio allenatore, Valsecchi Dario preparatore atletico e Cortinovis Ivan foto e video. Per la squadra il capitano Di Tomaso Nicolas, Balocchi Manuel, Gattarelli Alessio, Posca Emiliano, Valdes Yoanne , Mattaboni Kristian, Rivella Kevin, Regini Diego, Panzeri Lorenzo, Moratelli Enzo, Cotrufo Kristian, Maresca Manuel, Rubinacci Antonio, Nascimento Joao Victor, Kullani Lorenzo, De Donato Antonio.