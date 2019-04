Nazionale “bluceleste” con Grattarola e Petrella.

C’è ottimismo, si punta al podio.

Martedì 9 aprile si è svolta alla Circolo Canottieri di Lecco – definito “il nido dello sport lecchese” dall’organizzatore dell’incontro Oscar Malugani – la presentazione della squadra italiana che sabato prossimo parteciperà all’ X-Trial delle Nazioni in Francia. Il luogo non è stato scelto a caso, visto che i due titolari saranno lecchesi doc: Matteo Grattarola e Luca Petrella. Lecchese anche l’assistente tecnico, Angelo Colombo.

Oscar Malugani ha introdotto la squadra, lasciando poi la parola al Commissario Tecnico bresciano Fabio Lenzi, unico “straniero” della squadra.

“La selezione è stata facile – dichiara il CT azzurro – Matteo è il migliore in Italia della specialità, Luca il miglior U25. Abbiamo scelto di inserire anche l’assistente tecnico di Matteo, un uomo di fiducia che aiuterà anche Luca. In mattinata abbiamo svolto un breve allenamento, devo dire che il clima che si respira è ottimo.”

La formazione azzurra si troverà ad affrontare nazioni di talento come Spagna – la favorita assoluta! – Francia e Inghilterra; nonostante ciò, i protagonisti si mostrano piuttosto fiduciosi.

“Ci sono i presupposti per fare bene – dichiara Matteo Grattarola, alla sua quinta convocazione – facciamo sacrifici tutti i giorni per queste sfide, punteremo a ottenere un buon risultato. Luca lo vedo pronto, le tre gare indoor fatte nell’ultimo periodo gli hanno fatto guadagnare molta fiducia.

Lo stesso Petrella, alla terza partecipazione, appare piuttosto carico. “Darò il 100% in questa gara. La Spagna è fenomenale, noi puntiamo al secondo posto.”

L’unico esordiente del gruppo è Angelo Colombo, anch’esso fiducioso. “Puntiamo alla seconda piazza – dichiara – io spero di dare un contributo positivo, nonostante sia il mio esordio in questa competizione.”

Presenti tra il pubblico diverse personalità, tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello. “É un orgoglio vedere Lecco protagonista in competizioni importanti come questa. Auguro buona fortuna a tutta la squadra, sperando che i nostri piloti dimostrino in gara tutta la tenacia dei lecchesi.”

Prima di chiudere hanno preso la parola anche il torinese Vittorio Angela (vice presidente della FMI) e il presidente della Canottieri Marco Cariboni, che ha ricordato qualche divertente episodio della sua gioventù da motociclista.

L’appuntamento della “nazionale bluceleste” con l’X-Trial delle Nazioni è per sabato 13 aprile a Vandèe, in Francia.