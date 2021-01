Indicative Regionali Allievi: nel Gigante 2° posto di Sofia Parravicini (Sci Club Lecco)

Quattro giorni di gare a Piana di Vigezzo

PIANA DI VIGEZZO – Indicative Regionali di Sci Alpino al via, con ben quattro giorni di gare, il 12 e 13 in pista le Allieve e il 14 e 15 gli Allievi.

Buone le prestazioni degli atleti dello Sci Club Lecco con Sofia Parravicini che spicca su tutti, grazie ad un’ottima prestazione nello Slalom Gigante di martedì dove ha colto un 2° posto con il tempo di 1’44”21.

Bene anche Rebecca Meles che ha chiuso in 11^ posizioni, quindi Gemma Binelli 20^, Aurora Cervini 31^, Laura Bertazzoni 32^, Charlotte Sciolla 36^ e Clelia Milani 42^.

Sul podio più alto è finita Angela Bettoni Mameli (Pro Ski Team) col tempo di 1’43”27.

Nello Slalom di mercoledì, la migliore delle lecchesi è stata Laura Bertazzoni che ha chiuso in 18^ posizione col tempo di 1’52”33. Dietro di lei, Gemma Binelli 23^, Clelia Milani 26^, Charlotte Sciolla 27^ e Aurora Cervini 35^. Non hanno concluso la prima manche Sofia Parravicini e Rebecca Meles.

A vincere la gara è stata Giulia Romele (Val Palot) col tempo di 1’39”70

Passando agli Allievi, nello Slalom Speciale di giovedì, in evidenza Nico Pichech che sfiora il podio chiudendo in 6^ posizione al termine di un’ottima gara chiusa col tempo di 1’29”26. Molto bene anche Simone Santoro che chiude poco distante dal compagno di squadra in 8^ posizione. Prestazioni più che positive anche per Giacomo Galli e Ruggero Traniello rispettivamente 11° e 12°. Quindi Alessandro Pizzi 24° e Edoardo Carraro 27°. Gara da dimenticare per Simone Tondale, Riccardo Mariuzzo e Giorgio Ferri usciti nella prima manche. Gabriele Lenuzza (Orobie Ski Team) col tempo di 1’29”26.

Nello Slalom Gigante di venerdì, ultima gara in programma, buona prova di Nico Picech che ha chiuso in 12^ posizione stoppando le lancette del cronometro sul tempo di 1’40”12. Più dietro, Giacomo Galli 23°, Alessandro Pizzi 24°, Giorgio Ferri 45°. Giornata no per Simone Santoro, Riccardo Mariuzzo, Edoardo Carraro (usciti nella prima manche), Simone Tondale e Ruggero Traniello (usciti nella seconda manche).

Ad imporsi nuovamente è stato Gabriele Lenuzza (Orobie Ski Team) col tempo di 1’37”31.