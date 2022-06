La discesa ancora una volta decisiva: Falchi Lecco e Gefo K-Team Olginate sul gradino più alto

Un pubblico caldissimo e una piazza Garibaldi splendida hanno saluto il ritorno della Resegup dopo la pandemia

LECCO – Che spettacolo! Sembra passata un’eternità dal 2019 e invece… la Resegup e gli organizzatori della 2Slow sono riusciti a fare la magia. Il colpo d’occhio di una piazza Garibaldi strapiena di atleti (un migliaio al via) sembrava solo un ricordo, roba da stropicciarsi gli occhi e darsi un pizzicotto. E invece è tutto vero, è successo di nuovo. Lorenzo Beltrami (Falchi – Scarpa) e Martina Bilora (Gefo K-Team – La Sportiva), entrambi profeti in patria, hanno fatto la differenza in discesa e sono il re e la regina dell’edizione 2022.

Dopo due anni difficili la risposta è stata incredibile. Anche il sole non ha voluto perdersi l’evento e ha picchiato come nelle migliori edizioni. L’esercito dei Resegupper non si è lasciato intimorire, il caldo e la fatica non si sentono (o quasi) quando sei protagonista di un tale spettacolo. Anche il pubblico ha risposto presente, solo chi l’ha vissuto può sapere l’emozione che si prova a correre tra due ali di folla che ti fanno sentire un campione.

Certo, poi ci sono i superuomini e le superdonne che vanno e vengono dal centro alla vetta del Resegone (24 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo) in un paio d’ore e spiccioli, ma i complimenti vanno a tutti i corridori, dal primo all’ultimo (e permetteteci una menzione speciale al grande Severino Aondio, un affezionato della Resegup che all’alba delle 90 primavere ha voluto esserci).

Il resto del racconto è una bellissima sfida sportiva con il Falco Danilo Brambilla a fare l’andatura nei primi chilometri nel tentativo di sgranare il gruppo. Dietro il plotone dei più forti con i vari Andrea Rota, Sergio Bonaldi, Jean Baptiste Simukeka, Daniel Antonioli, Luca Del Pero. Alla Capanna Stoppani il gruppo si assottiglia, Sergio Bonaldi passa in testa, incollati passano Andrea Rota, Jean Baptiste Simukeka e Luca Del Pero. Le posizioni non cambiano in vetta al Resegone, dove Bonaldi è sempre davanti a tutti con Rota e Simukeka a inseguire, più staccato il Falco Brambilla. Al femminile guida Giovanna Terraneo con Martina Bilora a inseguire. In vetta la torcida (made in Beck) è caldissima, una vera e propria festa, gioia per l’anima (a proposito, auguri al capanat del rifugio Azzoni, Stefano Valsecchi, che proprio oggi compie 30 anni).

La discesa ancora una volta si rivela decisiva, le posizioni si ribaltano: in Erna e Stoppani passa Jean Baptiste Simukeka davanti a tutti, ma il mandellese Lorenzo Beltrami (Falco non solo di nome) preme sull’acceleratore e negli ultimissimi chilometri completa la sua personale volata cominciata sulla vetta del Resegone regalandosi la soddisfazione più bella in 2h18’09”. Secondo Simukeka in 2h18’38” e terzo Sergio Bonaldi in 2h18’48”. Ribaltone in discesa anche al femminile: sul traguardo a braccia alzate arriva l’olginatese Martina Bilora in 2h52’00; seconda Anna Caglio in 2h53’54” e terza, più staccata, Elisa Pallini in 3h03’42”.

“Vincere la Resegup è un sogno, è la gara con cui ho iniziato a correre cinque anni fa – ha detto Beltrami all’arrivo -. Avevo preparato bene la salita che sapevo essere un po’ il mio punto debole, poi in discesa la gamba c’era. Non mi aspettavo di vincere perché il livello è veramente alto, però speravo di fare bene”.

“La Resegup è la gara di casa e non poteva esserci vittoria migliore – ha raccontato un’euforica Bilora al traguardo -. In cima sono arrivata con circa due minuti di ritardo e la gara l’ho vinta in discesa, sapevo che era il mio terreno e sapevo di dover mollare tutto. E’ stato bellissimo, è la prima volta che non mi accorgo di correre: quando c’era il tifo del pubblico staccavo proprio la testa. Ringrazio la mia squadra, il mio allenatore, la mia mamma che sopporta i miei malumori, mia sorella e mia nonna”.

Al traguardo anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che di Resegup ne ha fatte parecchie: “Dal punto di vista del crono è stata la mia gara peggiore ma la gara è sempre spettacolare. Il caldo, il fango della sponda, la fatica… la Resegup è tutto questo. Una gara bellissima, grazie Lecco!”