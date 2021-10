La Runvinata torna in versione speciale, appuntamento il 24 ottobre

Partenza dall’oratorio di Belledo e arrivo dopo 5 chilometri all’oratorio di Germanedo

Un unico percorso per tutti in attesa della “gara vera” in programma per il 2022

LECCO – Se l’appuntamento con la vera Runvinata è rimandato al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione ha comunque deciso di organizzare una “versione speciale” per domenica 24 ottobre.

Un unico percorso di 5 chilometri con partenza dall’oratorio di Belledo e arrivo all’oratorio di Germanedo passando per Neguggio. Per partecipare alla corsa che da sempre unisce la comunità di Caleotto-Belledo-Germanedo è necessario presentarsi al via (partenza libera) tra le 13.30 e le 15.30 di domenica prossima.

Iscrizioni al momento della partenza (3 euro), il percorso è adatto a tutte le età (gratuito da 0 a 3 anni), ristoro all’arrivo. Per informazioni è possibile scrivere una mail a info@runvinata.it. Per partecipare è obbligatorio il green pass a partire dai 12 anni, in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.