La Sky del Canto parla lecchese: successi di Ahmed El Mazoury (22km) e Andrea Rota (39km)

Quasi 650 concorrenti al via suddivisi sui tre percorsi proposti

Secondo posto al femminile per Martina Bilora (Gefo) e Martina Brambilla (Team Pasturo)

CARVICO (BG) – A curare l’evento la Carvico Skyrunning, una domenica dal tempo incerto che non ha comunque fatto desistere i 647 concorrenti che hanno partecipato ieri mattina alla Sky del Canto 2022. Tre percorsi, quello più breve di 13km e 600metri di dislivello, quello medio di 22km e 1.280metri di dislivello e quello più impegnativo di 39km con 2.200 metri di dislivello. I primi a partire sono stati i 188 concorrenti della sfida più lunga, alle 8 presso il parco Serraglio a Carvico, a seguire alle 9.30 sono partiti i 126 partecipanti alla gara più breve e i 333 a quella intermedia.

Bissa il successo della scorsa edizione il finanziere di Brivio Ahmed El Mazoury che si impone in 1h39’02” con i colori dell’Atl Valle Brembana. Alle sue spalle un altro lecchese Mattia Gianola che gareggia per il Team Crazy e conclude in 1h39’08”, a completare il podio Benedetto Roda atleta della società organizzatrice che chiude in 1h43’40”. Appena fuori dal podio il Falco Danilo Brambilla 4° con 1h43’53” a completare la top ten, al 5° posto Alessandro Riva 1h45’04” (Team Hoka Karpos), 6° Giuseppe Pedretti 1h45’59” (New Athletics Sulzano), 7° Erik Gianola 1h48’34” (Falchi Lecco), 8° Mattia Del Molino 1h48’35” (Pol Albosaggia), 9° Maurizio Merlini 1h50’16” (Altitude Race), 10° Paolo Poli 1h50’46” (Pega Run).

Al femminile Martina Bilora dietro ad Alice Gaggi.

Al femminile a imporsi è Alice Gaggi, specialista della corsa in montagna, già campionessa mondiale, che con 1h56’27” porta al successo se stessa e la Brooks Trail Runners. Bene anche Martina Bilora che ha corso per il Team Gefo e conclude in 2h03’09”, a completare il podio il 3° posto di Ivonne Buzzoni della Carvico Skyrunning arrivata in 2h15’21”. A seguire in 4^ posizione Viviana Marri 2h21’21” (Orc Wild Arena Team), 5^ Roberta Feliciani 2h20’20” (Podisti dei castelli), 6^ Sabrina Amato 2h32”55” (Libera), 7^ Vasilica Nastrut 2h37’09” (Team Pasturo), 8^ Valeria Colombo 2h37’39” (Team Brianza), 9^ Rebecca Odolini 2h43’48” (Canto di Corsa), 10^ Laura Donadoni 2h43’50” (Podisti 2 Castelli).

Andrea Rota fa il vuoto alle sue spalle nella gara lunga

Nella competizione più lunga, bel successo del galbiatese Andrea Rota che, con i colori del team Salomon, vince in solitaria dopo 3h24’04”. A inseguirlo da lontano Giovanni Tacchini del Team Valtellina che arriva al 2° posto in 3h36’32 e a completare il podio per il Gsa Cometa Stefano Borghi con 3h38’19”. Seguono al 4° posto Diego Angella 3h39’36” (Gp Santi), 5° Cristian Camanini 3h45’24” (Atl Franciacorta), 6° Stefano Butti 3h50’47” (Osa Valmadrera), 8° Marco Biondi 3h51’55” (Atl Franciacorta), 9° Maichol Capelli 3h54’09” (Team Gaaren Beahero), 10° Andrea Prometti 3h5’18” (Libero).

Al femminile la vittoria arride dopo 4h18’17 a Paola Gelpi della NSC Bellagio – La Sportiva, in 4h41’24” arriva al 2° posto Silvia Guerini per la Canto di corsa. Seguita da Laura Coloru a completare il podio con 1h54’01” per il Robur Barbarano, conclude appena giù dal podio Patrizia Pensa del Team Pasturo con 4h57’57”, seguono 5^ Barbara Pozzi 5h12’42” (Atl Presezzo), 6^ Irene Mantica 5h16’27” (Team Pasturo), 7^ Silvia Chiappa 5h20’56” (Altitude Race), 8^ Federica Moscatelli 5h37’46” (Als Cremella), 9^ Gloria Lucchetta 5h40’27” (Sportiva Lanzada), 10^ Barbara Primerano 5h41’12” (New Athletic Sulzano.

Nella corta, al femminile, Martina Brambilla sul podio

Passando alla competizione più corta, a imporsi dopo poco più di un’ora è, per il Gs Orobie, Manuel Zani che arriva in 1h00’14” seguito da Christian Marini dell’Atl Franciacorta che arriva in 1h02’25”. A completare il podio Francesco Bongio del Gs Csi Morbgeno-Speed Team che arriva in 1h03’18”. Seguono al 4° posto Nicola Porcu 1h03’59” (Atl Gavardo), 5° Oscar Zani 1h04’46” (Gs Orobie), 6° Diego Cortinovis 1h07’04” (Gs Orobie), 7° Marco Gavazzi 1h07’54” (Team Valtellina), 8° Gerolamo Villa 1h08’41” (Atl Presezzo), 9° Federico Gotti 1h09’09” (Run Card), 10° Francesco Castagna 1h10’17” (Sec Civate).

Al femminile a imporsi è Vivien Bonzi della Recastello in 1h11’47”, molto bene dietro di lei la rappresentante del Team Pasturo Martina Brambilla che conclude in 1h13’32” e a completare il podio Serena Angela del Pegarun con 1h13’50”. Podio sfiorato per Irene Girola dell’Osa Valmadrera che arriva 4^ con 1h18’08”, 5^ posto Antonella Sirtori con 1h22’06” (Asd Cremella), al 6^ Daniela Busnelli 1h26’30” (Gruppo Ethos Running Club), 7^ Elena Rusconi 1h27’41” (Vam), 8^ Barbara Masa 1h30’01” (As Lanzada), 9^ Claudia Natali 1h30’30” (Runner Bergamo), 10^ Romina Oberti 1h33’40” (Libera).