Lanfritto-Maggioni, l’Atletica Lecco vince la terza prova, seconda Premana

Il trofeo di corsa campestre è ripartito da Dervio

In gara anche i più piccoli degli Esordienti 5/8. In totale quasi 650 gli atleti in gara

DERVIO – Bella giornata di sport domenica mattina, l’Unione Sportiva Derviese ha organizzato terza prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni di corsa campestre. In gara gli atleti dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti (fuori punteggio tra i piccoli Esordienti 5/8) e dagli Allievi fino ai Master. Si è gareggiato anche per il campionato provinciale individuale di corsa campestre, dalle Ragazze fino ai Master assegnata la maglia di campione provinciale.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 748 punti vince la terza prova del trofeo, al secondo posto Premana con 743 punti, Us San Maurizio al terzo posto con 557 punti. Cortenova con 545 punti conclude al quarto posto, Atletica 87 Oggiono chiude al quinto posto con 466 punti, nel top ten troviamo al settimo posto Merate Atletica Promoline con 400 punti, al nono posto Team Pasturo con 353 punti e al decimo posto il Gs Virtus Calco con 336 punti.

L’Us San Maurizio nella classifica progressiva rimane al primo posto con 1990 punti, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha ridotto quasi tutto lo svantaggio dalla prima e segue con 1942 punti; ora le due società nella quarta e ultima gara dovranno lottare punto a punto per il trofeo. Attenzione però anche al Cs Cortenova che, con 1776 punti, non è molto lontano dalla vetta.

Nella gara Assoluta vincono Deborah Oberle e Francesco Raineri

Quattro giri per 3200m dalle Allieve fino alle Master, a vincere è Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como) con 11’59”, al secondo posto Nicole Acerboni (Bracco Atletica) con 12’11” e al terzo posto Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 12’39”.

Cinque giri per 4km totali, dagli Allievi fino al seniores con 52 atleti: Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince con 13’10”, al secondo posto Luca Olivieri (Atl Mariano Comense) con 13’12”, al terzo posto Jacopo Chicco (Gs Bernatese) con 13’22”. Nella gara dei SM35 e oltre, Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario) sullo stesso percorso riesce a vincere con 13’21” (30 atleti in gara).

24 titoli assegnati, ben 19 per i lecchesi

Otto titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, quattro titoli per il Cs Cortenova, due titoli per Premana e Team Pasturo, un titolo a testa per Us Derviese, Osa Org Sportiva Alpinisti e Pol Bellano Galperti Group.

Trofeo Lanfritto-Maggioni, i vincitori per ogni categoria e i lecchesi nei primi 5

Esordienti: 1^ Alice Chicco (Gs Bernatese), 3^ Greta Tagliaferri (Premana), 4^ Yasmin El Azzouzi (Gs Virtus Calco), 5^ Martina Magni (Atl Cassago).

Esordienti: 1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Fabrizio Pomoni (Premana), 4° Nicolò Perego (Atl 87 Oggiono), 5° Francesco Bellati (Premana).

Ragazze: 1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Anna Riva (Pol Mandello).

Ragazzi: 1° Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Rayan El Azzouzy (La Recastello Radici Group), 4° Filippo Mandelli (Team Pasturo).

Cadette: 1^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Denise Mascheri (Cs Cortenova).

Cadetti: 1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Francesco Gianola (Premana).

Tutti i podi del campionato provinciale

Ragazze/i: 1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), 3^ Anna Riva (Pol Mandello).

1° Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Filippo Mandelli (Team Pasturo)

1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Francesco Gianola (Premana), 3° Giordano Contigiani (Gs Bernatese).

1° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Lorenzo Gianola (Premana).

1° Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Jacopo Chicco (Gs Bernatese), 3° Stefano Roncareggi (Atl Triangolo Lariano).

1° Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), 3° Jacopo Chicco (Gs Bernatese).

Tutti i titoli provinciali dei Master

Master 35: Anna Carozzi (Team Pasturo), Matteo Gianola (Premana).

Master 40: Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario).

Master 45: Elisa Invernizzi (Cs Cortenova), Carlo Bellati (Premana).

Master 50: Milena Benedetti (Cs Cortenova), Walter Patriarca (Us Derviese).

Master 55: Nadia Previtali (Gs Bernatese), Oscar Balbiani (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Master 60: Lino Marelli (Osa Org Sportivi Alpinisti)

Master 65: Vincenzo Azzollini (Pol Bellano Galperti Group).

Master 70: Wladimiro Graziani (Us Albatese).

Master 75: Edgardo Locatelli (Us San Maurizio).