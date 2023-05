Lecco, al Politecnico l’incontro “Health in Running: miti e realtà”

Giovedì 11 maggio molte certezze dei runner verranno messe in discussione…

Si parlerà di come scegliere le scarpe, di stretching, di prevenzione infortuni, di idratazione e di gestione dei carichi

LECCO – Ricerca scientifica e sport, un binomio indissolubile che trova terreno fertile presso il campus di Lecco del Politecnico di Milano dove, con l’insediamento del laboratorio interdipartimentale E4Sport, sono attivi gruppi di ricerca che studiano e lavorano in maniera sinergica su quattro temi specifici: atleta, attrezzatura, ambiente, società sportive.

In questa cornice si inserisce l’incontro di giovedì 11 maggio “Health in Running: miti e realtà”, organizzato dal Polo territoriale di Lecco nell’aula magna, in collaborazione con FisioRun.it, La Clinica del Running e l’associazione dilettantistica sportiva 2Slow, nota per la mitica ResegUp.

Partendo dai benefici dell’attività fisica verranno presentati semplici concetti di biomeccanica connessi alla corsa. Si parlerà di come scegliere le scarpe, di stretching, di prevenzione infortuni, di idratazione e di gestione dei carichi. Molte certezze dei runner verranno messe in discussione… Un’occasione per carpire i segreti per correre meglio, con piacere, senza farsi male… e anche per andare più forte!

Per partecipare REGISTRARSI QUI.