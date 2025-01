Lecco Calcio a 5. I blucelesti pareggiano contro Maccan Prata

Il match finisce con il risultato di 3 a 3

Le due squadre restano al quinto posto con 23 punti ciascuna

LECCO – La squadra del Lecco Calcio a 5 ha sprecato un’importante occasione casalinga, pareggiando 3-3 contro il Maccan Prata nel posticipo della seconda giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti erano andati avanti prima 2-0 e poi 3-2, ma hanno dovuto accontentarsi di un solo punto, che di fatto non modifica la situazione in classifica. Lecco e Maccan Prata restano infatti al 5° posto, con 23 punti ciascuna.

La gara sembra iniziare nel migliore dei modi per i blucelesti, che vanno in vantaggio al 2′ grazie a un gran gol di Tortorella, con un tiro preciso sotto l’incrocio dei pali, imparabile per Verdicchio. Il primo tempo scorre equilibrato, senza grandi emozioni, ma con il Lecco che appare in controllo del gioco. La ripresa si apre con il raddoppio in contropiede di Enzo Moratelli, che sembra, almeno per quanto visto fino a quel momento, chiudere i giochi. Purtroppo, però, non sarà così.

Al 6′ arriva la prima vera parata di Di Tomaso, bravo a respingere la conclusione di Botosso, mentre dall’altra parte è De Donato a provarci dalla sinistra, con il tiro che finisce a lato. Al 7′, nel giro di appena 30 secondi, il Maccan Prata pareggia la partita grazie a due tiri dalla distanza di Spatafora e Botosso. Il Lecco reagisce prontamente e al 9′ Moratelli, su assist di Guina dalla linea di fondo sinistra, appoggia in rete il gol del 3-2.

Al 12′ Panzeri tenta due volte: prima con un tiro centrale, poi con un tentativo a lato da posizione defilata sulla destra. Al 14′ Di Tomaso si fa trovare pronto e, più reattivo di Girardi, interviene su un pallone vagante a pochi passi dalla porta. Dall’altra parte, Moratelli prova la conclusione centrale, ma non crea problemi a Verdicchio. Al 17′ il Lecco sfiora il poker con un contropiede solitario di Pires, mentre il Maccan Prata, schierato con il portiere di movimento, trova il pareggio a 90″ dalla fine grazie a Zecchinello, che approfitta di un primo salvataggio di Di Tomaso.

A 40″ dal termine, Di Tomaso compie un miracolo, e pochi istanti dopo Guina, sulla linea di porta, salva in corner la conclusione a botta sicura di Martinez. Finisce 3-3, con il Lecco che tornerà in campo sabato 8 febbraio, in trasferta, per affrontare l’Olympia Rovereto.

LECCO-MACCAN PRATA 3-3

LECCO: Di Tomaso, De Donato, Guina, Tortorella (1), Pires; Pulcini, Hartingh, E.Moratelli (2), Rocha, Panzeri, Arengi, Mattaboni. All. M.Moratelli.

MACCAN PRATA: Verdicchio, Botosso (1), Girardi, Khalil, Zecchinello (1); Franceschet, Martinez, Fortunato, Thomas, Del Piero, Spatafora (1), Benlamrabet. All. Sbisà.