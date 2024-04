Lecco. Il 25 aprile torna il Trofeo Adelfio Spreafico di corsa in montagna

13^ edizione per la gara dei Falchi in memoria dell’amico scomparso nel 2008

5,25 chilometri dal piazzale della funivia al rifugio Marchett ai piani d’Erna

LECCO – Per gli appassionati di corsa in montagna, il 25 aprile fa rima con “Trofeo Adelfio Spreafico”, la tradizionale gara di corsa in montagna organizzata dai Falchi Lecco e giunta alla 13^ edizione. L’appuntamento è nato per ricordare Adelfio Spreafico, storico membro dei Falchi Lecco, scomparso nel 2008 a causa di una malattia.

Partenza dal piazzale della funivia per i Piani d’Erna a Versasio (590m) e arrivo al Rifugio Marchett ai Piani d’Erna (1256 m) dopo 5,25 chilometri, 790 metri di dislivello positivo e 120 metri di dislivello negativo. Dalla strada sotto il piazzale della funivia si imbocca il Sentiero 1 passando prima dalla frazione Costa e poi dal rifugio Stoppani (890m – 2 km – ristoro). Quindi si percorre il ripido sentiero della Sponda fino a giungere in prossimità della croce del Pizzo d’Erna (1375m – 4 km). Da qui, in discesa, si passa vicino alla stazione di arrivo della funivia per giungere all’arrivo in prossimità del Rifugio Marchett.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza all’associazione la Goccia e al Gruppo di Impegno Missionario di San Giovanni (G.I.M.S). I record da battere sono quelli di Nicola Golinelli, 32’50” che resiste dal 20214, e di Liza Buzzoni, 41’50” fatto segnare nel 2017.

IL VOLANTINO DELL’EVENTO

Programma