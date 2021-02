Protagonisti e… campioni di oggi: Eleonora Pizzi e Mattia Zanni accompagnati dall’allenatore Pietro Migliazza

CORTINA – Lo Sci Club Lecco vince la prima edizione del talent show di Rai Due “Campioni di Domani”.

Eleonora Pizzi e Mattia Zanni hanno battuto in finale lo Ski Team Falconeri rappresentato dai fratelli Claudia Mina Parolari e Francesco Giacomo Parolari.

Una grande soddisfazione per i due protagonisti, per l’allenatore Pietro Migliazza che li ha accompagnati e per tutto lo Sci Club Lecco a dimostrazione del grande lavoro svolto che consente allo storico sodalizio lecchese di interpretare sempre un ruolo da protagonista nel panorama nazionale. Un giusto mix di passione e competenze tecniche che consente al gruppo del presidente Arturo Montanelli di sfornare i… Campioni di Domani.

Il talent, realizzato in concomitanza con i Campionati del Mondo di Cortina 2021, ha visto sfidarsi 16 sci club italiani rappresentati da due atleti, una sciatore e una sciatrice under 16. Dopo aver superato la fase a gironi, lo Sci Club Lecco con Eleonora Pizzi e Mattia Zanni ha superato le semifinali, andando a vincere la finale brillantemente (andata in onda oggi, venerdì – qui potete rivederla).

Il Talent, condotto da Massimiliano Ossini e Lino Zani, ha visto la partecipazione di Kristian Ghedina, Ambassor dei Mondiali 2021 e Wendy Siorpaes, agente di polizia ed ex azzurra dello sci, con la presenza durante le semifinali e finali dell’ex campione di sci Giorgio Rocca.

“Siamo andati a Cortina con l’obiettivo di vincere e ce l’abbiamo fatta – commenta Mattia – Nulla di scontato ovviamente, ma eravamo consapevoli di potercela fare. Una bellissima esperienza, coinvolgente e particolare. E’ stato avvincente anche confrontarsi con gli altri atleti non solo in gara ma anche nei quiz di cultura generale. E’ stato anche bello poter conoscere personaggi del calibro di Ghedina, Rocca e Wendy”.

“E’ stata un’esperienza bellissima, diversa da tutte le altre fatte finora – commenta Eleonora – Personalmente non mi aspettavo di vincere, anche se siamo partiti carichi. Non è stato comunque semplice, soprattutto all’inizio, essendo sempre sotto i riflettori delle telecamere. Poi è andato tutto al meglio ed abbiamo vinto”.

Eleonora e Mattia, grazie a questa vittoria, sono stati onorati di fare da apripista ai due Super G del Campionato del Mondo, rispettivamente femminile e maschile, che si sono svolti ieri e oggi a Cortina.

Un risultato che Mattia ed Eleonora hanno raggiunto grazie al loro impegno, alle loro capacità atletiche, ma anche grazie all’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico dello Sci Club Lecco.

Pietro Migliazza, l’allenatore che li ha accompagnati in questa avventura, commenta: “E’ stata una partecipazione improvvisa. L’abbiamo saputo due giorni prima di essere a Cortina, ma ci siamo subito adattati, anche perché ci hanno accolti molto bene. All’inizio eravamo un po’ spaesati e poco a nostro agio avendo le telecamere puntate addosso dal mattino fino alla sera, poi ci siamo abituati. I ragazzi hanno socializzato con tutti e credo di poter dire che hanno portato a casa una gran bella esperienza ancor più avendo vinto. Il primo approccio è stato giocoso, poi la competizione ha avuto il sopravvento e così la determinazione nel voler fare bene. Siamo stati bravi e abbiamo fatto la differenza in pista. Un ringraziamento a tutti per averci fatto vivere questa esperienza straordinaria che porteremo sempre con noi”.