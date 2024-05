“Lo stivale sui pedali”: Marco Belletti ospite del Panathlon Club Lecco

Una bella storia tra sport e valori umani

Belletti, nel 2016, ha pedalato dalla Sicilia al Passo dello Stelvio

LECCO – I soci del Panathlon Internazionale Lecco si sono riuniti nella sede sociale della Canottieri Lecco. Una serata in collaborazione con la panathleta Lorella Cesana e dedicata al racconto del lecchese Marco Belletti che ha percorso in bicicletta nel 2016, a 45 anni, il percorso che unisce la Sicilia al Passo dello Stelvio assistito, in auto, dal padre Gianni che all’epoca aveva 76 anni. Un’impresa che poi Belletti ha ripetuto nei mesi scorsi documentando il suo viaggio e il rapporto tra padre e figlio uniti dalla passione sportiva.

L’iniziativa battezzata “Lo stivale sui pedali” racconta quindici giorni vissuti in sinergia tra figlio e padre lunga 1.500 chilometri attraversando l’Italia, incontrando persone e con una dedica per Roberto Silva (Robi), compagno di tante pedalate e morto durante una Granfondo in Emilia.

“Perché ho deciso di fare e poi ripetere questa mia performance in bicicletta? Un po’ per mettermi in gioco, un po’ per Robi, ma anche e soprattutto per condividere con mio padre la mia grande passione e stare con lui così tanti giorni condividendo ogni istante della giornata con quella complicità fra padre e figlio difficilmente spiegabile. Non era mai successo che stessimo tanto tempo insieme da soli” spiega Marco Belletti.

Una dimostrazione di come la pratica sportiva, a qualsiasi livello, unisca comunque e sempre. Una sorta di medicina in grado di guarire dalle difficoltà della vita di tutti i giorni oltre che essere un messaggio per le giovani generazioni. E alla fine gli applausi non erano per un alloro vinto e per una performance, ma per il messaggio che “Lo stivale sui pedali” ha saputo trasmettere.

In chiusura il presidente del Panathlon Lecco, Andrea Mauri, ha voluto ringraziare Marco Belletti per la sua partecipazione invitando i soci alla presentazione del libro “Sport Lecchese – 100 anni di eventi, risultati e personaggi” del panathleta Gianni Menicatti che si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 18 nella sede di Confcommercio Lecco in Piazza Garibaldi.