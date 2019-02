Oltre 1382 iscritti ai Campionati Italiani Master Indoor

In pista anche i lecchesi Daniele Raineri ed Elena Fustella

ANCONA- Ultimo appuntamento tricolore ad Ancona, questa volta sono le categorie Master ( dai 35 anni in su) a sfidarsi per la conquista del titolo tricolore indoor. Numeri da capogiro con oltre 1382 che partecipando a più gare portano a un totale di 3013 presenze gare.

Anche da Lecco non mancheranno atleti che parteciperanno ai campionati, sono tre gli iscritti tra i quali spiccano i nomi di Elena Fustella e Davide Raineri. La prima rappresenterà l’Atl Lecco Colombo Costruzioni e sarà in gara sui 3000m e sui 1500m, mentre per il secondo la canotta sarà quella bianco verde della Cs San Rocchino di Brescia.

Elena Fustella 38 titoli italiani all’attivo.

Diverse le storie dei due protagonisti, Elena dopo aver gareggiato sin da piccola smise quando dopo matrimonio dovette dedicarsi alla famiglia e ad accudire ai due figli nati dall’unione con Ruggero.

Rimise le scarpe da running per far compagnia alla figlia Carlotta quando anch’essa partecipò alle prime competizioni in giovane età, da li per Elena un escalation che l’ha portata nel tempo alla conquista di ben 38 titoli italiani tra attività all’aperto e indoor. Per lei anche i due primati italiani quello nella SF50 dei 1500m outdoor con 5’03”02 e quello dei 1000m sempre outdoor nella SF55 con 3’21”67.

Davide Raineri sei primati nazionali di cui uno anche europeo.

Davide era un atleta di belle speranze sin dalla gioventù, si arruolò non ancora 20enne nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro Padova ma interruppe la sua promettente carriera sportiva, problemi a un ginocchio e mancanza di stimoli, ci privarono delle performance di un talento, correva i 3000m da juniores vicino agli 8’ e partecipò ad un campionato europeo su pista.

Sposato con Angela e padre di Anita e Francesco ed è grazie a loro che rimette le scarpette ai piedi. Li accompagna agli allenamenti a Bellano e si tessera a sua volta nella medesima società, passano gli anni e la classe che non è acqua si rivede, passa alla San Rocchino Brescia ed è una seconda giovinezza.

Le sfide con gli avversari più giovani lo affascinano e non partecipa ai campionati Master, in questa occasione però la moglie Angela l’ha convinto e così sarà al via dei 1500m distanza questa dove detiene il primato italiano outdoor nella SM45 con 3’54”09, ancora meglio quello del miglio (1609m) che con 4’16”16 rappresenta anche il primato europeo sempre nella stessa categoria , così come anche gli altri quattro che Davide detiene spaziando dagli 800m con 1’57”76 fino ai 10000m con 30’23”88 e con in mezzo quello dei 3000 outdoor con 8’27”50, indoor con 8’32”71.