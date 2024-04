Milano 10K. Vince la lecchese Laura Nardo, il Falco Davide Perego è terzo

3^ edizione della manifestazione internazionale che si corre all’Idroscalo

Al maschile successo di Andrea Soffientini (Dinamo Sport)

MILANO – Terza edizione della Milano 10K, gara di corsa su strada con 613 atleti nella gara competitiva e 360 nella non competitiva. Molto bene i lecchesi in gara nella gara internazionale: Davide Perego (Falchi Lecco) riesce a chiudere al 3° posto con 31’40”, a vincere è stato Andrea Soffientini (Dinamo Sport) con 30’41”, al 2° posto Marco Broggi (Daunia Running) con 31’36”.

Grandissima gara per la lecchese Laura Nardo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) capace di vincere in 35’44” migliorando di 37” il proprio personale sui 10 km in strada, mentre sui 10.000m in pista il suo tempo è 38’03”17. Al 2° posto Claudia Previtali (Vanotti Running Team) con 38’11”, chiude il podio Monia Acerbis (Atl Alta Valle Brembana) con 38’21”.

Classifica femminile, tutti i risultati delle lecchesi

1^ Laura Nardo 35’44” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11^ Elena Fustella (1^ SF60) 40’36” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Alessia Ippolito 40’43” (Team Pasturo), 16^ Maria Gianola (1^ SF50) 41’15” (Cs Cortenova), 35^ Claudia Sottocornola 44’58” (3 Life), 46^ Stefania Deidda 46’1” (Gr Escursionisti Falchi Olginatese), 54^ Ancilla Manzini 47’32” (Polisportiva Rovinata), 106^ Marta Mapelli 54’13” (Avis Oggiono).

Classifica maschile, tutti i risultati dei lecchesi

3° Davide Perego (Falchi Lecco), 4° Giuseppe Molteni 31’50” (Pol Moving), 7° Manuel Sella (3° SM40) 32’52” (Pol Lib Cernuschese), 12° Stefano Mandile 33’19” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14° Marco Melesi 33’28” (Cs Cortenova), 22° Matteo Pozzi 34’06” (Team Pasturo), 38° Simone Adamoli 35’20” (Team Pasturo), 42° Francesco Castagna 35’30” (Soc Escursionisti Civatesi), 44° Michele Castellazzi 35’35” (Pol Lib Cernuschese), 18° Felice Piantanida (3° SM55) 35’44” Soc Escursionisti Civatesi), 66° Attilio Ezio Artusi (3° SM50) 36’53” (Cs Cortenova), 67° Luca Mario Raffaele Tavolari 36’57” (Pol Lib Cernuschese), 91° Fabio Sala 38’32” (3 Life), 95° Nicolò Ciresa 38’43” (Team Pasturo), 101° Matteo Colombo 38’54” (Pol Lib Cernuschese), 181° Paolo Merzario 41’55” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 200° Giuseppe Bovino 42’35” (Pol Pagnona), 225° Raffaele Riva 43’25” (3 Life), 274° Simone Colombo 45’36” (Als Cremella), 309° Pierantonio Patruno 46’43” (Spartacus Triathlonlecco), 410° Mario Gioia 53’05” (Polisportiva Rovinata), 435° Giuseppe Capuano 55’20” (Team Pasturo).

(Si ringrazia Phototoday per le fotografie)