Mondiali corsa in montagna: Andrea Elia è 19°, domani tocca ad Andrea Rota

Il malgratese Elia ha gareggiato nella Vertical Uphill: “Sono contentissimo, esperienza fantastica”

Rota, altro atleta dell’Osa Valmadrera, sarà impegnato domani nella Short Trail

LECCO – Un mondiale di corsa in montagna, quello che si sta svolgendo in questi giorni a Innsbruck (Austria), che parla lecchese o, più precisamente, parla Osa Valmadrera. Andrea Elia e Andrea Rota, entrambi portacolori dell’Osa, sono stati chiamati a indossare la maglia azzurra nell’importante competizione internazionale.

Oggi, mercoledì 7 giugno, è stata la giornata del malgratese Andrea Elia che ha corso nella specialità del Vertical Uphill (7,1 km – 1020 D+) dove ha chiuso al 19° posto con il tempo di 44’18”. Il successo è andato a Patrick Kipngeno (Kenya) che ha chiuso in 40’18” seguito da Livo Kiprotich (Uganda) in 41’51” e Josphat Kiprotich (Kenya) in 42’04”. Il primo italiano al traguardo è stato il piemontese Andrea Rostan in 43’53”.

“Una gara impostata subito su ritmi altissimi dagli atleti kenyani e ugandesi – ha raccontato Elia al traguardo -. Sapevo che sarebbe stata così, perciò ho cercato di stare più tranquillo nella prima parte per poi provare a rimontare nel finale. Effettivamente dalla quarantesima posizione sono riuscito a risalire fino a strappare un ottimo piazzamento nella top venti, arrivando 19°. Era ciò a cui puntavo, sono contentissimo di questo risultato, sapevo che sarebbe stata durissima perché gli atleti africani sono davvero fortissimi, ma è stata una esperienza fantastica che porterò sempre con me”.

Andrea Elia e compagni hanno conquistato un 6° posto a squadre, un risultato di assoluto valore anche se i nostri azzurri avevano tutte le carte in regola per provare a centrare la medaglia di bronzo. Domani, giovedì 8 giugno, sarà la giornata del galbiatese dell’Osa Valmadrera Andrea Rota che sarà al via della Short Trail (45,2 km – 3132D+ – 2719D-).