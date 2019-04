TORUN – In Polonia la scorsa settimana si sono disputati i campionati Europei indoor per le categorie Master. Non solo gare al coperto ma anche il cross, la 10 Km e la mezza maratona in strada.

88 nazioni per 4344 atleti

Numeri impressionanti per una settimana di gare: poco meno di 4500 iscritti, atleti che dopo una giornata di lavoro trovano ancora il tempo da dedicare alla famiglia e di allenarsi. Dal bel paese sono stati ben 230 che hanno aderito ai campionati, tra di loro anche le due lecchesi Elena Fustella e Carmen Piani.

Bronzo per Fustella sui 10 Km e podio mancato per Piani sulla mezza

Elena Fustella ci teneva a ben figurare, dopo 41 titoli nazionali e 12 medaglie tra individuali e a squadra a Europei e mondiali, questa era un’altra occasione per incrementare il già ricco bottino.

“Ho partecipato prima ai 3000 metri e mi sono accorta già dai tempi di accredito che sarebbe stata dura per il podio. Quelle davanti vantavano dei tempi di tutto rispetto e in atletica i miracoli non si fanno, ognuno raccoglie per quello che semina e vale. Diverso il discorso sui 10 Km in strada, li potevo giocarmela per il podio e sono molto soddisfatta del mio 3° posto alle spalle della svedese Karin Schon bronzo sui 3000 metri dove io sono arrivata 7^”.

Prima come anticipato dalla protagonista la partecipazione ai 3000 metri tra le SF55 dove corre in 11’34”07 che gli valgono il 7° posto nella gara vinta dall’inglese Clare Elms in 10’31”69, successivamente di nuovo in gara per il 10000 su strada dove con 40’01” si prende un ottimo 3° posto e mette al collo la medaglia di bronzo.

Presente anche l’altra rappresentante Master dell’Atl. Lecco Colombo Costruzioni, Carmen Piani in gara sulla mezza maratona ferma il cronometro a 1h32’00” che gli vale il 4° posto tra le SF55, gara e titolo mondiale per l’altra azzurra Nadia Dandolo che ferma il cronometro su un ottimo 1h24’59” e abbassa di 1’20” il precedente primato nazionale di Maria Grazia Navacchia che risaliva al 2007.